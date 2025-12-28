Language
    Haryana News: शहजादपुर को मिलेगा नगर पालिका का दर्जा, सीएम सैनी का नए साल का तोहफा

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:25 PM (IST)

    प्रदेश सरकार ने शहजादपुर को नगर पालिका का दर्जा देने की तैयारी पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इस निर्णय से शहजादपुर एक आधुनिक शहरी केंद् ...और पढ़ें

    Hero Image

    शहजादपुर को मिलेगा नगर पालिका का दर्जा (File Photo)

    जागरण संवाददाता,अंबाला। प्रदेश सरकार ने नए साल के आगमन से पूर्व शहजादपुर को नगर पालिका का दर्जा देने की तैयारी पूरी कर ली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में लिया गया यह निर्णय न केवल शहजादपुर की तस्वीर बदलेगा, बल्कि इसे एक आधुनिक शहरी केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।

    नगर पालिका के मानकों को पूरा करने के लिए सरकार ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है। वर्तमान में शहजादपुर की आबादी (2011 की जनगणना अनुसार) लगभग 7,278 है, जो नगर निकाय की शर्तों से कम है। इसे पूरा करने के लिए आसपास के 6 गांवों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है।

    अगला कदम : प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद, अब शहरी स्थानीय निकाय विभाग (यूएलबी) जल्द ही नई सीमाओं का निर्धारण करेगा और औपचारिक अधिसूचना जारी करेगा। नए साल पर होने वाली इस आधिकारिक घोषणा को लेकर पूरे कस्बे में उत्साह का माहौल है।
    वर्तमान स्थिति पर एक नजर (जनगणना 2011) कुल घर: 1356 कुल आबादी: 7278 (पुरुष: 3888, महिला: 3390) दूरी: जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दर्जा मिलने से क्या बदल जाएगा? 1. बजट में वृद्धि: शहरी स्थानीय निकाय विभाग से विकास कार्यों के लिए सीधा और भारी फंड मिलेगा। 2. बेहतर बुनियादी ढांचा: पक्की सड़कें, आधुनिक स्ट्रीट लाइटें, बेहतर सीवरेज सिस्टम और पार्कों का निर्माण। 3. प्रशासनिक सुगमता: स्थानीय स्तर पर ही नक्शे पास होने और अन्य सरकारी कार्यों की सुविधा मिलेगी, जिससे लोगों को अंबाला के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 4. रोजगार के अवसर: शहरी इकाई बनने से निवेश बढ़ेगा और नए व्यापारिक प्रतिष्ठान खुलेंगे।

     