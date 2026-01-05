Language
    अंबाला: साहा में युवक की संदिग्ध मौत, शराब की लत बनी वजह

    By Umesh Bhargava Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 11:37 PM (IST)

    साहा के चंद्रेश्वर नगर में 31 वर्षीय राज थापा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह केसरी गांव में रहते थे और एक निजी कंपनी में कार्यरत थे। पत्नी

    News Article Hero Image

    अंबाला: साहा में युवक की संदिग्ध मौत। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, साहा। साहा क्षेत्र के चंद्रेश्वर नगर के पास संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान राज थापा (31) पुत्र दल बहादुर थापा, निवासी चंद्रेश्वर नगर, साहा के रूप में हुई है।

    वह वर्तमान में केसरी गांव में अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रह रहा था और एक निजी कंपनी हल्दरी में कार्यरत था। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

    पत्नी ने बताई शराब की लत

    मृतक की पत्नी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि राज थापा लंबे समय से शराब पीने का आदी था, जिसको लेकर घर में अकसर विवाद की स्थिति बनी रहती थी। प्रारंभिक जांच में पुलिस को भी अत्यधिक शराब सेवन से तबीयत बिगड़ने की आशंका है।

    राज की अचानक मौत से चंद्रेश्वर नगर और केसरी गांव में शोक का माहौल है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक अपने पीछे पत्नी सहित परिवार के अन्य सदस्यों को छोड़ गया है।

    पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

    थाना प्रभारी ने बताया कि फिलहाल किसी तरह की चोट के निशान या आपराधिक पहलू सामने नहीं आए हैं। मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट हो पाएंगे।