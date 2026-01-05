अंबाला: साहा में युवक की संदिग्ध मौत, शराब की लत बनी वजह

संवाद सहयोगी, साहा। साहा क्षेत्र के चंद्रेश्वर नगर के पास संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान राज थापा (31) पुत्र दल बहादुर थापा, निवासी चंद्रेश्वर नगर, साहा के रूप में हुई है।

वह वर्तमान में केसरी गांव में अपनी पत्नी के साथ किराए के मकान में रह रहा था और एक निजी कंपनी हल्दरी में कार्यरत था। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पत्नी ने बताई शराब की लत मृतक की पत्नी ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि राज थापा लंबे समय से शराब पीने का आदी था, जिसको लेकर घर में अकसर विवाद की स्थिति बनी रहती थी। प्रारंभिक जांच में पुलिस को भी अत्यधिक शराब सेवन से तबीयत बिगड़ने की आशंका है।