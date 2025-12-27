Language
    अंबाला: अस्पताल जा रहे प्लंबर की हादसे में मौत, डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर

    By Umesh Bhargava Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 05:09 PM (IST)

    नारायणगढ़-कालाआम्ब मार्ग पर एक तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार प्लंबर पवन कुमार की मौत हो गई। उनके साथी धर्मबीर गंभीर रूप से घायल हो गए, ...और पढ़ें

    Hero Image

    अस्पताल जा रहे प्लंबर की हादसे में मौत। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, नारायणगढ़ (अंबाला)। नारायणगढ़–कालाआम्ब मार्ग पर शुक्रवार दोपहर एक तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से बाइक सवार एक प्लंबर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा बड़ी रसौर पुल पार करने के बाद शाहपुर गांव के पास हुआ।

    मृतक की पहचान पवन कुमार (निवासी गांव कनीपला, जिला यमुनानगर) के रूप में हुई है, जबकि घायल धर्मबीर (48), निवासी गांव पहाड़ीपुर, जिला यमुनानगर को इलाज के लिए जिला नागरिक अस्पताल अंबाला शहर रेफर किया गया है। जहां उसका इलाज चल रहा है।

    घायल धर्मबीर के बयान पर नारायणगढ़ थाना पुलिस ने शनिवार को केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह और उसका साथी पवन कुमार पिछले 8–10 वर्षों से साथ मिलकर प्लंबर का काम करते थे।

    26 दिसंबर को दोनों सिविल अस्पताल नारायणगढ़ में धर्मबीर की बेटी से मिलने आए थे, जहां उसकी डिलीवरी होनी थी। दोपहर करीब 2:10 बजे दोनों अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर कालाआम्ब की ओर काम के लिए निकले थे।

    धर्मबीर के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर थाना नारायणगढ़ में डंपर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जांच एसआइ जयगोपाल को सौंपी गई है।

    दोपहर ढाई बजे हुआ हादसा

    शुक्रवार दोपहर करीब 2:30 बजे जब वे बड़ी रसौर पुल पार कर थोड़ा आगे पहुंचे, तभी पीछे से आए एक डंपर ने तेज गति और लापरवाही से उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। आरोप है कि डंपर चालक ने अचानक वाहन को बाईं ओर मोड़ते हुए हाईवे से नीचे उतार दिया, जिससे मोटरसाइकिल उसके नीचे फंसकर काफी दूरी तक घिसटती चली गई।

    इस दौरान पीछे बैठे पवन कुमार डंपर के दाहिने टायर के नीचे आ गए। चालक ने वाहन नहीं रोका और पवन कुमार को घसीटते हुए आगे ले गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक वाहन को कच्चे रास्ते में उतारकर फरार हो गया।

    धर्मबीर ने फोन कर दामाद को बुलाया

    घटना की सूचना पर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। घायल धर्मबीर ने अपने दामाद विजय कुमार को फोन कर बुलाया। इसके बाद एंबुलेंस की मदद से दोनों को सिविल अस्पताल नारायणगढ़ ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने पवन कुमार को मृत घोषित कर दिया। धर्मबीर की गंभीर हालत को देखते हुए उसे अंबाला शहर रेफर कर दिया गया।

    सूचना मिलने पर पुलिस चौकी कालाआम्ब की टीम मौके पर पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सुरक्षित स्थान पर खड़ा कराया। इसके बाद पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया।

    अंबाला शहर अस्पताल में घायल धर्मबीर की मेडिकल जांच के बाद डाक्टरों ने उसे बयान देने के लिए फिट घोषित किया, जिसके बाद उसका बयान दर्ज किया गया। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।