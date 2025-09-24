Language
    फेसबुक पर ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग का लालच देकर फंसाया जाल में, ठग लिए 13 लाख 60 हजार रुपये; केस दर्ज

    By Jagran News Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 01:29 PM (IST)

    अंबाला में एक युवक को ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग का लालच देकर साइबर अपराधियों ने 13 लाख 60 हजार रुपये की ठगी की। शिकायतकर्ता रोहित शर्मा ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई है। रोहित को फेसबुक पर एक लिंक के माध्यम से एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया जहां उसे एक एप्लीकेशन में पैसे निवेश करने के लिए कहा गया था।

    ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग का लालच देकर की धोखाधड़ी

    जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। साइबर अपराधियों ने ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग का लालच देकर अंबाला निवासी एक युवक से 13 लाख 60 हजार रुपये की ठगी कर ली। शिकायतकर्ता ने साइबर क्राइम थाना अंबाला में शिकायत दर्ज कराई है। साइबर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    शिकायतकर्ता रोहित शर्मा (35 निवासी कोतवाली बाजार, अंबाला शहर) ने बताया कि वह प्रेमनगर, माडल टाउन स्थित एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत है। 21 अगस्त को फेसबुक पर शेयर ट्रेडिंग से जुड़े एक लिंक पर क्लिक करने के बाद वह मसाला मैरेट्स-17 नाम के वाट्सएप ग्रुप में जुड़ गया। वहां खुद को डॉक्टर जितेंद्र बहादुर बताने वाले व्यक्ति ने उसे एक एप्लीकेशन सीएचसीपी ग्लोबल सिक्योरिटी डाउनलोड करने और उसमें पैसे निवेश करने को कहा।

    रोहित ने शुरू में 50-50 हजार रुपये विभिन्न खातों में ट्रांसफर किए और कुछ रकम वापस निकाल भी ली, जिससे उसका विश्वास बन गया। इसके बाद उसे अलग-अलग खातों में रुपये डालने के लिए कहा गया। इस दौरान उसने नौ सितंबर से 15 सितंबर तक कई खातों में अलग-अलग किश्तों में लाखों रुपये डाले। कुल मिलाकर उसने अपने एचडीएफसी बैंक खाते से 13.60 लाख रुपये आनलाइन ट्रांसफर कर दिए।

    रोहित के अनुसार, बाद में एप पर नए शेयर अलॉटमेंट दिखाए गए और 17.68 लाख रुपये अतिरिक्त जमा करने की मांग की गई। जब तक वह रकम नहीं डालता, तब तक पुराने शेयर बेचने की अनुमति नहीं दी गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके साथ आनलाइन शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ठगी की गई है।