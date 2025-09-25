Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'मुझे कोई पसंद नहीं करता...',सुसाइड नोट में लिखकर अंबाला में 12वीं की छात्रा ने कर ली आत्महत्या

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 12:44 PM (IST)

    अंबाला शहर में 17 वर्षीय अमनप्रीत ने घर पर आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड नोट में लिखा कि उसे कोई पसंद नहीं करता न ही उसके दोस्त हैं और न ही टीचर्स। वह पहले सबसे अच्छी थी पर अब नहीं है। पिता के अनुसार वह 12वीं कक्षा की छात्रा थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया।

    prefferd source google
    Hero Image
    मुझे कोई पसंद नहीं करता... नोट लिखकर छात्रा ने की आत्महत्या। सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। कोई टीचर भी मुझे लाइक नहीं करता। मैं पढ़ाई में भी अच्छी हूं।

    पहले सब मुझे लाइक करते थे। कुछ इसी तरह की बातें लिखकर अंबाला शहर मॉडल टाउन में रहने वाली 17 वर्षीय अमनप्रीत ने घर में ही आत्महत्या कर ली। उसने अपने घर में ही चुन्नी को फंदा बनाया और पंखे पर लटक गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिता बिजली निगम में लाइनमैन हैं। मॉडल टाउन चौकी पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। सुसाइड नोट में अमनप्रीत ने किसी का नाम नहीं लिखा न ही अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन जिस तरह से रजिस्टर के चार पेज पर सुसाइड नोट लिखा गया उससे लग रहा है कि वह लंबे समय से तनाव में थी और यही तनाव उसकी आत्महत्या का कारण बना।

    जानकारी के अनुसार अंबाला शहर के एक नामी पब्लिक स्कूल की 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली अमनप्रीत के पिता जब उसे बुधवार सुबह प्रथम मंजिल पर बने उसके कमरे में उठाने गए तो उनके होश उड़ गए। बेटी चुन्नी के बनाए गए फंदे पर झूल रही थी।

    इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे से लिया और घर से ही उसके कमरे से चार पेज सुसाइड नोट बरामद कर शव को जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया जहां दोपहर को पोस्टमार्टम के बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। मृतक की मां का रो-रोकर बुरा हाल था।