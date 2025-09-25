'मुझे कोई पसंद नहीं करता...',सुसाइड नोट में लिखकर अंबाला में 12वीं की छात्रा ने कर ली आत्महत्या

अंबाला शहर में 17 वर्षीय अमनप्रीत ने घर पर आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड नोट में लिखा कि उसे कोई पसंद नहीं करता न ही उसके दोस्त हैं और न ही टीचर्स। वह पहले सबसे अच्छी थी पर अब नहीं है। पिता के अनुसार वह 12वीं कक्षा की छात्रा थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया।

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। कोई टीचर भी मुझे लाइक नहीं करता। मैं पढ़ाई में भी अच्छी हूं। पहले सब मुझे लाइक करते थे। कुछ इसी तरह की बातें लिखकर अंबाला शहर मॉडल टाउन में रहने वाली 17 वर्षीय अमनप्रीत ने घर में ही आत्महत्या कर ली। उसने अपने घर में ही चुन्नी को फंदा बनाया और पंखे पर लटक गई।

पिता बिजली निगम में लाइनमैन हैं। मॉडल टाउन चौकी पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। सुसाइड नोट में अमनप्रीत ने किसी का नाम नहीं लिखा न ही अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन जिस तरह से रजिस्टर के चार पेज पर सुसाइड नोट लिखा गया उससे लग रहा है कि वह लंबे समय से तनाव में थी और यही तनाव उसकी आत्महत्या का कारण बना।

जानकारी के अनुसार अंबाला शहर के एक नामी पब्लिक स्कूल की 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली अमनप्रीत के पिता जब उसे बुधवार सुबह प्रथम मंजिल पर बने उसके कमरे में उठाने गए तो उनके होश उड़ गए। बेटी चुन्नी के बनाए गए फंदे पर झूल रही थी।