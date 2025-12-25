Ambala News: एनसीसी कैडेट मान्या बहल ने भूटान में किया अंबाला का नाम रोशन, प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे से मिलने का भी मिला अवसर

जागरण संवाददाता, अंबाला। इंद्रपुरी की रहने वाली मान्या बहल ने एनसीसी के माध्यम से न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत और अंबाला का नाम भी रोशन किया है। मान्या चंडीगढ़ में देव डीएवी कालेज की बीए फाइनल ईयर छात्रा है। एनसीसी कैडेट मान्या बहल का चयन यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भूटान के लिए हुआ, जहां उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया।

मान्या भारतीय पब्लिक स्कूल अंबाला छावनी की छात्रा रही है। मां ज्योति बहल तोपखाना एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। मान्या का यह सफर आसान नहीं रहा। कालेज के पहले वर्ष में एनसीसी से जुड़ते समय सुबह की मस्टर परेड और अनुशासित दिनचर्या उन्हें कठिन लगती थी, लेकिन धीरे धीरे यही अनुशासन उनके जीवन की ताकत बन गया।

थल सैनिक कैंप की लिखित परीक्षा पास कर यूनिट स्तर पर चयन हासिल किया, लेकिन पीलिया के कारण उन्हें इस अवसर से पीछे हटना पड़ा। स्वस्थ होने के बाद उन्होंने नए जोश के साथ तैयारी शुरू की। एएनओ, यूनिट स्टाफ और सीनियर्स के सहयोग से उन्होंने रिपब्लिक डे कैंप की कल्चरल टीम के ट्रायल दिए।

पांच महीनों के प्रशिक्षण के बाद डिपब्लिक डे कैंप के लिए हुआ था चयन करीब पांच महीनों के कठिन प्रशिक्षण और निरंतर अभ्यास के बाद उनका चयन 2024 में रिपब्लिक डे कैंप के लिए हुआ था। रिपब्लिक डे कैंप के दौरान मान्या को कई ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण अनुभव मिले। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास में प्रस्तुति दी, राष्ट्रपति भवन का दौरा किया और चीफ आफ डिफेंस स्टाफ से मुलाकात की।

देश और विदेश से आए कैडेट्स के साथ संवाद ने उनके नेतृत्व कौशल, आत्मविश्वास और सोच को नई दिशा दी। एनसीसी के तीसरे वर्ष में मान्या की नेतृत्व क्षमता को देखते हुए उन्हें सीनियर अंडर आफिसर का रैंक दिया गया। इसी दौरान उन्हें यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के बारे में जानकारी मिली। कई चरणों की परीक्षाओं और इंटरव्यू के बाद उनका चयन भूटान के लिए हुआ था।

भारत का किया अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रतिनिधित्व 12 से 19 दिसंबर तक आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में मान्या बहल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत, नेपाल और भूटान के युवाओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, नेतृत्व विकास और आपसी मित्रता को मजबूत करना था।