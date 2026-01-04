हनीट्रैप में फंसकर सेना की सूचनाएं देने वाला गिरफ्तार, कई महीनों से पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था

जागरण संवाददाता, अंबाला। हनीट्रैप के जाल में फंसकर पाकिस्तान को सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारियां साझा करने पर गांव सबगा के सुनील को पुलिस ने कैंट बस अड्डे के पास से गिरफ्तार कर लिया। 31 वर्षीय सुनील कुमार शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं।

जांच में सामने आया है कि वह छह-सात महीने से इंटरनेट मीडिया पर पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। सीआइए-2 पुलिस जांच कर रही है कि वह हैनीट्रैप में फंसकर यह काम कर रहा था या इसके पीछे बड़े हाथ हैं। साथ ही उसके बैंक खाते की भी जांच की जा रही है।

मोबाइल से वाट्सएप चैट और वाइस काल से जुड़े अहम साक्ष्य भी मिले हैं। उसे शनिवार को अदालत में पेश कर चार दिन के रिमांड पर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपित सुनील ने सेना की यूनिटों की लोकेशन, मूवमेंट और तैनाती से जुड़ी जानकारियां साझा की हैं। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आपरेशन सिंदूर के दौरान उसने कौन-कौन सी सूचनाएं दुश्मन तक पहुंचाईं।

फेसबुक से शुरू हुआ हनीट्रैप का जाल पुलिस के अनुसार, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ ने आरोपित को एक महिला की फर्जी फेसबुक प्रोफाइल के जरिए संपर्क में लिया। पहले दोस्ती, फिर बातचीत और प्रेम जाल में फंसाया। इसके बाद ब्लैकमेलिंग और लालच के जरिए उससे सैन्य ठिकानों की तस्वीरें और जानकारियां मांगी जाने लगीं। बाद में फेसबुक से बातचीत वाट्सएप तक पहुंच गई।

सैन्य क्षेत्र में करता था काम आरोपित भवन निर्माण के काम से जुड़ा है और एक निजी ठेकेदार के माध्यम से सैन्य क्षेत्रों में स्थित विभिन्न यूनिटों में सुपरवाइजर का काम कर चुका है। इसी कारण उसे सेना से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों तक पहुंच मिली।