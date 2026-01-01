अंबाला में दोस्त ही निकला कातिल... घर से बुलाकर युवक को ले गया बाहर और कर दी हत्या; पुलिस ने दबोचा

जागरण संवाददाता, अंबाला। थाना पड़ाव क्षेत्र के तहत गांव दुखेड़ी के युवक सुनील कुमार की उसके ही दोस्त ने हत्या कर दी। आरोपित उसे घर से बुलाकर ले गया था। तीन दिन बाद सुनील के स्वजनों को पता चला कि सुनील की मौत हो चुकी है। पुलिस ने रोहित उर्फ भांगी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है।

शिकायत में जगदीश (53) ने बताया कि उसका बेटा सुनील कुमार मजदूरी का काम करता था। उसका अपनी पत्नी से मनमुटाव चल रहा था, जिसके चलते उसकी पत्नी अपने बेटे को लेकर मायके गांव झांसा चली गई। उन्होंने बताया कि 27 दिसंबर को उसका बेटा काम पर नहीं गया था। वह घर पर रात का खाना खा रहा था।

इसी दौरान रोहित उर्फ भांगी ने उसे आवाज दी, लेकिन सुनील ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। इसके बाद रोहित वहीं खड़ा रहा, कुछ देर के बाद सुनील उसके साथ चला गया। रोहित व सुनील पैदल ही उत्तर माजरी की ओर चले गए। रात को रोहित घर नहीं आया। सुनील के स्वजन ने बताया कि शाम को सुनील घर पर नहीं आया।

इस पर वे रोहित के घर गए, जहां पर उसके स्वजनों से रोहित के बारे में पूछा। इस पर बताया कि उनको पता नहीं रोहित कहां पर है। 29 दिसंबर को फिर रोहित के स्वजनों से पूछताछ की, लेकिन कुछ पता नहीं चला।

दोनों का ही कोई सुराग नहीं लग पाया। इसके बाद 30 दिसंबर को गांव के सरपंच को बताया, जिस पर सरपंच ने उनको एक फोटो दिखाई। इससे पता चला कि यह शव उनके बेटे सुनील का है। सरपंच ने बताया कि यह शव 28 दिसंबर को दुखेड़ी मोड़ पर फलों की दुकान के सामने मिला है।