ऑनलाइन भैंस खरीदने के नाम पर किसान से करीब डेढ़ लाख की ठगी, यूट्यूब पर विज्ञापन दिखाकर ऐंठ लिए पैसे

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। ऑनलाइन विज्ञापन के जरिए पशु खरीदने का झांसा देकर साइबर ठगों ने एक किसान को अपना शिकार बनाया है। थाना नारायणगढ़ के गांव छोटी कोहडी निवासी जसबीर सिंह से यूट्यूब पर भैंस बेचने का विज्ञापन दिखाकर 1 लाख 46 हजार 650 रुपये की ठगी की गई है। साइबर क्राइम पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यूट्यूब पर देखा था विज्ञापन पीड़ित जसबीर सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्होंने 16 अगस्त को यूट्यूब पर भैंसों की डायरी अरावली डायरी फार्म का विज्ञापन देखा था। विज्ञापन में अच्छी नस्ल की भैंस और ऑल इंडिया डिलीवरी का दावा किया गया था।

दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करने पर ठगों ने खुद को सही विक्रेता बताते हुए 1 लाख 60 हजार रुपये में सौदा तय किया और फ्री डिलीवरी का भरोसा दिया। गाड़ी भेजने और जीपीएस के नाम पर वसूले पैसे जसबीर के अनुसार ठगों ने भरोसे में लेने के लिए गाड़ी का फोटो और नंबर भेजा। पहले एडवांस के तौर पर 10 हजार रुपये लिए गए। इसके बाद अगले दिन ठगों ने फोन कर कहा कि गाड़ी कैथल पहुंच गई है और उसका जीपीएस सिस्टम बंद हो गया है। जीपीएस चालू करने और अन्य तकनीकी बहानों से किस्तों में हजारों रुपये ट्रांसफर करवा लिए गए। बजरंग दल के नाम पर दी धमकी हैरानी की बात यह है कि जब पीड़ित ने और पैसे देने से मना किया, तो ठगों ने उसे डराना शुरू कर दिया। ठगों ने धमकी दी कि यदि पैसे नहीं दिए और भैंस मर गई, तो बजरंग दल के लोग उसके घर आकर हंगामा करेंगे।

डर और दबाव में आकर जसबीर ने अपने दोस्त और बेटे के बैंक खातों से भी पैसे ट्रांसफर कर दिए। कुल 1 लाख 46 हजार 650 रुपये हड़पने के बाद जब और पैसों की मांग की गई, तब पीड़ित को ठगी का अहसास हुआ।

पुलिस ने दर्ज किया केस साइबर क्राइम थाना अम्बाला के अनुसार, पीड़ित की शिकायत और बैंक ट्रांजेक्शन के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के तहत मुकदमा नंबर 98 दर्ज किया गया है।