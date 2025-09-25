Language
    अंबाला में अनिल विज ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का किया शुभारंभ,बोले- महिलाओं को सशक्त बनाना है उद्देश्य

    By Umesh Bhargava Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 06:40 PM (IST)

    अंबाला में हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य गरीब महिलाओं को सशक्त बनाना है जिससे लगभग 30 लाख महिलाओं को लाभ होगा। 23 से 60 वर्ष की महिलाएं जिनकी वार्षिक आय एक लाख से कम है इसके लिए पात्र हैं। आवेदन के लिए मोबाइल एप लॉन्च किया गया है जिससे घर बैठे आवेदन किया जा सकता है।

    हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज

    जागरण संवाददाता, अंबाला। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने वीरवार को नागरिक अस्पताल में जिला स्तरीय दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया। विज ने कहा भाजपा सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों के अनुसार गरीब और अंतिम पंक्ति में खड़े योग्य व्यक्तियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। नवरात्रों के शुभ अवसर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का शुभारंभ किया गया है।

    योजना के प्रथम चरण में लगभग 30 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। योजना की पात्रता 23 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए है, जिनका वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं है। प्रत्येक परिवार में जितनी भी महिलाएं पात्र होंगी, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। योजना के आवेदन के लिए मोबाइल एप लांच किया गया है, जिससे महिलाएं घर बैठे ही आवेदन कर सकती हैं।

    विज ने कहा योजना महिलाओं का सशक्तिकरण करेगी और पूर्व सरकारों की तुलना करते हुए बताया कि भाजपा सरकार में योजना का पूरा लाभ सीधे पात्रों तक पहुंचता है। इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य कार्तिकेय शर्मा विशेष रूप से उपस्थित रहे।

    कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया गया। क्रीड विभाग ने योजना के तहत आनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया की जानकारी दी। स्वास्थ्य विभाग ने शिविर आयोजित कर आमजन की स्वास्थ्य जांच करवाई।

    राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि यह योजना महिलाओं को सशक्त बनाने और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की अन्य योजनाओं जैसे ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, उज्ज्वला योजना और महिलाओं के लिए भूमि रजिस्ट्री छूट का भी उल्लेख किया।

    सूचना, जन संपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा विकसित लघु फिल्म के माध्यम से योजना की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अनिल विज और सांसद कार्तिकेय शर्मा को स्मृति चिन्ह और पर्यावरण प्रतीक पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया।