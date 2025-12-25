अंबाला में वार्डबंदी फाइनल, अब आरक्षण से बदलेगी सियासी तस्वीर; नया नक्शा बनेगा चुनाव की रणभूमि
उमेश भार्गव, अंबाला। नगर निगम की राजनीति अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जिस वार्डबंदी ड्राफ्ट को लेकर बीते कई हफ्तों से दफ्तरों, गलियारों और राजनीतिक बैठकों में चर्चाएं गर्म थीं, उस पर सरकार ने अंतिम मुहर लगा दी है। बिना किसी बदलाव के वार्डबंदी का फाइनल नोटिफिकेशन जारी होते ही यह साफ हो गया है कि शहरी स्थानीय सरकार के चुनाव अब केवल औपचारिकता दूर हैं। कागजों पर तैयार भूगोल अब राजनीतिक मैदान में बदलने जा रहा है, जहां हर वार्ड सत्ता की दिशा तय करेगा।
जिन नए वार्डों का नक्शा ड्राफ्ट में उभरा था, वही अब चुनावी रणभूमि बनेगा
ड्राफ्ट वार्डबंदी पर कुल 58 आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं। इनमें कहीं बूथ बदलने की मांग थी, कहीं सीमाएं काटने-जोड़ने का दबाव, तो कहीं जनसंख्या संतुलन को लेकर सवाल उठाए गए थे। लेकिन समिति की कसौटी पर ये आपत्तियां टिक नहीं पाईं। अधिकारियों ने इन्हें व्यावहारिक नहीं मानते हुए खारिज कर दिया। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन नए वार्डों का नक्शा ड्राफ्ट में उभरा था, वही अब चुनावी रणभूमि बनेगा।
वार्डबंदी के फाइनल होते ही राजनीतिक दलों की रणनीति भी बदलने लगी है। पुराने समीकरण टूटेंगे और नए गठबंधन आकार लेंगे। कई मौजूदा पार्षद अब अपने ही वार्ड में खुद को नया मान रहे हैं, तो कई दावेदार ऐसे वार्डों में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सामाजिक संतुलन उनके पक्ष में जाता दिख रहा है। वार्डों का नया भूगोल सीधे तौर पर टिकट वितरण, समीकरण और चुनावी मुद्दों को प्रभावित करेगा।
अब नजरें अगली प्रक्रिया पर टिकी हैं। सूत्रों के मुताबिक सोमवार-मंगलवार तक वार्ड आरक्षण को लेकर बैठक का नोटिस जारी हो सकता है। जैसे ही आरक्षित और सामान्य वार्डों की तस्वीर साफ होगी, अंबाला की नगर निगम राजनीति पूरी तरह चुनावी मोड में आ जाएगी। चुनाव का बिगुल बज चुका है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है।
|वार्ड संख्या
|कुल आबादी
|एससी (SC)
|बीसी 'ए' (BC-A)
|बीसी 'बी' (BC-B)
|सामान्य वर्ग
|1
|17175
|3766
|3219
|882
|9308
|2
|15036
|3574
|3624
|841
|6997
|3
|15897
|4061
|3276
|963
|7597
|4
|17208
|2410
|3922
|889
|9987
|5
|17284
|2930
|3430
|974
|9950
|6
|14907
|2689
|3879
|633
|7706
|7
|17510
|4837
|3180
|00
|9493
|8
|17215
|2838
|3895
|558
|9924
|9
|16912
|3274
|3394
|561
|9683
|10
|17516
|4251
|4638
|1179
|7448
|11
|17004
|2132
|3359
|1138
|10375
|12
|16612
|3038
|3079
|808
|9687
|13
|16100
|4125
|3206
|743
|8026
|14
|15302
|3135
|3193
|568
|8406
|15
|14631
|3509
|3057
|999
|7066
|16
|14719
|2197
|2760
|619
|9143
|17
|17282
|3493
|4296
|689
|8804
|18
|15019
|2368
|2090
|409
|10152
|19
|15155
|2423
|3173
|949
|8610
|20
|16299
|2397
|3476
|748
|9678
वार्ड नंबर: 01
मानकपुर, डडियाना, लोहगढ़, डंगडेहरी, घेल कलां, देवी नगर
वार्ड नंबर: 02
मंडौर, सुंदरनगर, सद्दोपुर, सुल्तानपुर, काकरू, काकरू-आबादी सूर्यानगर, आबादी जड़ौत रोड, उत्तम नगर, दशमेश नगर, गुरुनानक नगर, खुरमपुर माजरी, सूबा अकबरपुर, गीता नगरी, सुल्तानपुर रोड
वार्ड नंबर: 03
अंबाला शहर पावर हाउस कालोनी और हरियाणा रेस्ट हाउस, आसा सिंह गार्डन नारायणगढ़ रोड, सेठी एनक्लेव नारायणगढ़ रोड, जग्गी गार्डन फेस-1,2,3, जग्गी कालोनी, शर्मा एनक्लेव, विश्वकर्मा नगर, चंडीगढ़ रोड नजदीक पुलिस स्टेशन, हाउसिंग बोर्ड कालोनी नारायणगढ़ रोड
वार्ड नंबर: 04
प्रताप नगर, वीटा एनक्लेव, सेठी नगर, बलदेव नगर कैंप और आबादी नई बस्ती, बलदेव नगर कैंप बैरक नंबर 1,2,7, 14, 17, 18, 24, 27, 30, 34, 58, 60, 64, 73, 75 94, 100, 113 और 115, राम नगर, गांधी नगर, रवि विहार, पारस नगर, सुभाष नगर
वार्ड नंबर: 05
जग्गी कालोनी फेस-1, 2, 3, नंद विहार, वसंत विहार, मंदिर वैष्णो देवी, मनमोहन नगर, अहाता ठाकुर दास, श्मशान भूमि, मनमोहन नगर शनि मंदिर, कुटिया बाबा शंकरदास जी, जोगीवाड़ा जीटी रोड, विश्वकर्मा रोड, बसंत विहार का कुछ हिस्सा, गीता नगरी बूथ नंबर-59, शिवपुरी
वार्ड नंबर: 06
न्यू प्रताप नगर, जसमीत नगर, कबीर नगर, मिल्क प्लांट कालोनी, सिविल लाइन, शहजादपुर हाउस, प्रीत नगर, जवाहर नगर, पुलिस लाइन, नवनीत नगर, इंद्रनगर और सिविल लाइन, मां वैष्णो मंदिर एरिया, हरि पैलेस रोड, हरि पैलेस के सामने गली नगर-1,2,3, मस्जिद के सामने वाली गली, मोहल्ला हरि पैलेस, एमसी एरिया, जगाधरी गेट, डीएसवी कालेज रोड, मिशन अस्पताल कंपाउंड, पटियाला हाउस, स्टाफ कालोनी, रामनगर, पालिका विहार, हाशमी मोहल्ला, टाउन हाल, डेहा कालोनी
वार्ड नंबर: 07
बकरा मार्केट, वाल्मीकि माजरी, छोटी वाल्मीकि माजरी, नाहन हाउस, वाल्मीकि माजरी, अहाता मंगत राम, मोहल्ला त्रिवेणी रोड जोगीवाड़ा, कैथ माजरी ब्लाक-1,2,3,4, त्रिवेणी रोड कैथ माजरी ब्लाक-5 सपाटू रोड
वार्ड नंबर- 08
मोहल्ला दर्जियां, मोहल्लां चाहबारु, हरि मंदिर रोड, पटेल नगर, पटेल रोड, चौक दर्जियां, चौक गांधिया नजदीक पिपली बाजार, कंबोज कालोनी, राय चौक, खत्रवाड़ा, सिपाही मोहल्ला, स्वामियां मोहल्ला, मोहल्ला हीरा नगर, पक्का बाग, जगाधरी गेट, मोहल्ला खुरम, आर्य मोहल्ला, पक्का बाग एरिया, पक्का ठाकुर द्वारा, फ्रैंड्स कालोनी नजदीक टीबी अस्पताल, मोहल्ला चाबरु, हाशमी रोड, पालिटेक्निक कालेज कालोनी, ट्यूबवेल कालोनी, ओल्ड सिविल अस्पताल चौक, रामपुरा, शुक्ल कुंड रोड, ठाकुरद्वारा मोहल्ला
वार्ड नंबर: 09
नया बांस, घास मंडी, निर्मल विहार, बाजार राधा-कृष्ण, रेलवे रोड, महावीर नगर, सराफा बाजार, मोहल्लां दर्जियां, कोतवाली सरायं, गली मनीराम, मेहरांवालां चौक, छोटा बाजार, पिपली बाजार, त्रिवेणी रोड, बड़ी सब्जी मंडी, पीर लक्की शाह, दाल बाजार, टाकीज रोड, ओल्ड पोस्ट आफिस, ओल्ड अनाज मंडी, गली जट्टां, चरखी मोहल्लां, अतर सिंह मोहल्ला, महेश दाल मिल, सर्कुलर रोड, मोहल्ला शाह चुप, पटेल रोड, नावल्टी रोड
वार्ड नंबर: 10
पट्टी जट्टां, कृष्णा कालोनी, नया गांव, हीरा नगर, पट्टी शेखां, पट्टी रांगडान, नरेश विहार, कमल विहार, हरी नगर, रविदास बस्ती, रविदास माजरी, नई आबादी, शालीमार विहार, अशोक विहार, शालीमार कालोनी, हरी नगर, कबीर नगर, वाल्मीकि कालोनी, शिवालिक कालोनी, न्यू शिवालिक कालोनी
वार्ड नंबर: 11
देव समाज कालेज एरिया, नई बस्ती, अंबाला मार्केट, कपड़ा मार्केट, कुष्ट आश्रम, मोती नगर, गली गुरुद्वारा, रेलवे कालोनी, महावीर नगर, कलाल माजरी, मोहल्ला जोगियां, नदी मोहल्ला, प्रेम मंदिर गली, आर्य समाज मंदिर एरिया, प्रेम मंदिर एरिया, बाजार बस्ती राम, मोहल्ला सेगितयां, दर्जियां चौक, न्यू बस्ती, अस्पताल रोड एरिया, बांसा बाजार, सर्कुलर रोड, इंद्रपुरी, गुरु विहार, जींद हाउस, रेलवे रोड, काजीवाड़ा, कलाल माजरी, हरि मंदिर चौक रोड
वार्ड नंबर: 12
मिशन कंपाउंड, मथुरा नगरी, पुलिस लाइन, मथुर एनक्लवे, बैंक कालोनी, डाक्टर कालोनी, जेल कालोनी, पुलिस लाइन कालोनी, न्यू आफिसर कालोनी, ओल्ड आफिसर कालोनी, विवेक विहार, सेशन हाउस, डीसी आवास, मनाली हाउस, सेक्टर-1, विजय नगर, न्यू विजय नगर, अर्बन स्टेट सेक्टर-7,हाउसिंग बोर्ड कालोनी सेक्टर-7, आइटीआइ कालोनी
वार्ड नंबर: 13
धूलकोट, सेना नगर, वीटा कालोनी, किंग विहार कालोनी, विलेज मंडी बेचिराग, ओल्ड आबादी ब्लाक वन जंडली, न्यू आबादी ब्लाक दो जंडली, जीवन नगर, आदर्श नगर, माडल टाउन, अमृत नगर, करतार नगर, फ्रैंड्स कालोनी, माडल टाउन, विराट नगर, कैनाल कालोनी, गोवर्धन नगर।
वार्ड नंबर: 14
कंपनी बाग, कांशी नगर, माडल टाउन, प्रेम नगर, प्रेम नगर आबादी चार मरला क्वार्टर, विकास विहार, न्यू विकास विहार, जैन नगर, प्रेम नगर डबल स्टोरी, न्यू माडल कालोनी,
वार्ड नंबर: 15
घेल, निजामपुर, लिहरसा, कालू माजरा, महाबीर नगर, डीसी आफिस एरिया, स्टेट बैंक क्वार्टर, कृषि एंड पोल्ट्री फार्म, रणजीत नगर, न्यू विवेक विहार, शांति निकेतन कालोनी, मोती नगर
वार्ड नंबर: 16
पट्टी अचरजां, रमदास नगर, सिंघावाला ब्लाक-1, 2, 3, शिवालिक कालोनी, शांति नगर, सरस्वती विहार, सरस्वती नगर, लाजपत नगर, डीडब्ल्यूएस कालोनी, नसीरपुर,
वार्ड नंबर: 17
कचेहरी रोड, कांचघर, न्यू कांच घर, मानव विहार, शास्त्री नगर, पुल के नीचे की बस्ती, मिलाप नगर, फ्रैंडस कालोनी नजदीक मानव चौक, नई अनाज मंडी, गुरु अर्जुन पुरा कालोनी, शक्तिनगर, श्रद्धा नगर, अनाज मंडी के नजदीक की झुग्गियां, न्यू मिलाप नगर, बिरुमल अहाता, मिलाप नगर, महिंद्र नगर, बादशाही बाग, सोनिया कालोनी, बीडीपीओ आफिस एरिया
वार्ड नंबर: 18
सेक्टर-08, 9, 10, बाबा विहार, हाउसिंग बोर्ड कालोनी सेक्टर-8, 9, 10
वार्ड नंबर: 19
रेलवे क्वार्टर, शक्ति कालोनी, लक्ष्मी नगर, ग्रेटर कैलाश, शिवाजी पार्क, शंकर कालोनी, प्रीत कालोनी, लक्ष्मी विहार, उत्तरांचल कालोनी, सैनिक विहार, पटेल नगर, कांवली, नैब कालोनी, सावन विहार, सूरज विहार, अमर कालोनी, जग्गी कालोनी, दूधला, सराय महमूद बे-चिराग
वार्ड नंबर: 20
पट्टी मेहर आबादी रतनगढ़ ब्लाक-1, 2, 3 और न्यू रतनगढ़, शिव मंदिर एरिया, उत्तम नगर, कमल विहार, कांवला, सौंडा, सौंडा आबादी परशुराम नगर, अंबा विहार
