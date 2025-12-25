अंबाला में वार्डबंदी फाइनल, अब आरक्षण से बदलेगी सियासी तस्वीर; नया नक्शा बनेगा चुनाव की रणभूमि

उमेश भार्गव, अंबाला। नगर निगम की राजनीति अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जिस वार्डबंदी ड्राफ्ट को लेकर बीते कई हफ्तों से दफ्तरों, गलियारों और राजनीतिक बैठकों में चर्चाएं गर्म थीं, उस पर सरकार ने अंतिम मुहर लगा दी है। बिना किसी बदलाव के वार्डबंदी का फाइनल नोटिफिकेशन जारी होते ही यह साफ हो गया है कि शहरी स्थानीय सरकार के चुनाव अब केवल औपचारिकता दूर हैं। कागजों पर तैयार भूगोल अब राजनीतिक मैदान में बदलने जा रहा है, जहां हर वार्ड सत्ता की दिशा तय करेगा।

जिन नए वार्डों का नक्शा ड्राफ्ट में उभरा था, वही अब चुनावी रणभूमि बनेगा ड्राफ्ट वार्डबंदी पर कुल 58 आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं। इनमें कहीं बूथ बदलने की मांग थी, कहीं सीमाएं काटने-जोड़ने का दबाव, तो कहीं जनसंख्या संतुलन को लेकर सवाल उठाए गए थे। लेकिन समिति की कसौटी पर ये आपत्तियां टिक नहीं पाईं। अधिकारियों ने इन्हें व्यावहारिक नहीं मानते हुए खारिज कर दिया। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन नए वार्डों का नक्शा ड्राफ्ट में उभरा था, वही अब चुनावी रणभूमि बनेगा।



वार्डबंदी के फाइनल होते ही राजनीतिक दलों की रणनीति भी बदलने लगी है। पुराने समीकरण टूटेंगे और नए गठबंधन आकार लेंगे। कई मौजूदा पार्षद अब अपने ही वार्ड में खुद को नया मान रहे हैं, तो कई दावेदार ऐसे वार्डों में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सामाजिक संतुलन उनके पक्ष में जाता दिख रहा है। वार्डों का नया भूगोल सीधे तौर पर टिकट वितरण, समीकरण और चुनावी मुद्दों को प्रभावित करेगा।



अब नजरें अगली प्रक्रिया पर टिकी हैं। सूत्रों के मुताबिक सोमवार-मंगलवार तक वार्ड आरक्षण को लेकर बैठक का नोटिस जारी हो सकता है। जैसे ही आरक्षित और सामान्य वार्डों की तस्वीर साफ होगी, अंबाला की नगर निगम राजनीति पूरी तरह चुनावी मोड में आ जाएगी। चुनाव का बिगुल बज चुका है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है।

वार्ड संख्या कुल आबादी एससी (SC) बीसी 'ए' (BC-A) बीसी 'बी' (BC-B) सामान्य वर्ग 1 17175 3766 3219 882 9308 2 15036 3574 3624 841 6997 3 15897 4061 3276 963 7597 4 17208 2410 3922 889 9987 5 17284 2930 3430 974 9950 6 14907 2689 3879 633 7706 7 17510 4837 3180 00 9493 8 17215 2838 3895 558 9924 9 16912 3274 3394 561 9683 10 17516 4251 4638 1179 7448 11 17004 2132 3359 1138 10375 12 16612 3038 3079 808 9687 13 16100 4125 3206 743 8026 14 15302 3135 3193 568 8406 15 14631 3509 3057 999 7066 16 14719 2197 2760 619 9143 17 17282 3493 4296 689 8804 18 15019 2368 2090 409 10152 19 15155 2423 3173 949 8610 20 16299 2397 3476 748 9678



वार्ड नंबर: 01

मानकपुर, डडियाना, लोहगढ़, डंगडेहरी, घेल कलां, देवी नगर

वार्ड नंबर: 02



मंडौर, सुंदरनगर, सद्दोपुर, सुल्तानपुर, काकरू, काकरू-आबादी सूर्यानगर, आबादी जड़ौत रोड, उत्तम नगर, दशमेश नगर, गुरुनानक नगर, खुरमपुर माजरी, सूबा अकबरपुर, गीता नगरी, सुल्तानपुर रोड



वार्ड नंबर: 03

अंबाला शहर पावर हाउस कालोनी और हरियाणा रेस्ट हाउस, आसा सिंह गार्डन नारायणगढ़ रोड, सेठी एनक्लेव नारायणगढ़ रोड, जग्गी गार्डन फेस-1,2,3, जग्गी कालोनी, शर्मा एनक्लेव, विश्वकर्मा नगर, चंडीगढ़ रोड नजदीक पुलिस स्टेशन, हाउसिंग बोर्ड कालोनी नारायणगढ़ रोड

वार्ड नंबर: 04

प्रताप नगर, वीटा एनक्लेव, सेठी नगर, बलदेव नगर कैंप और आबादी नई बस्ती, बलदेव नगर कैंप बैरक नंबर 1,2,7, 14, 17, 18, 24, 27, 30, 34, 58, 60, 64, 73, 75 94, 100, 113 और 115, राम नगर, गांधी नगर, रवि विहार, पारस नगर, सुभाष नगर



वार्ड नंबर: 05

जग्गी कालोनी फेस-1, 2, 3, नंद विहार, वसंत विहार, मंदिर वैष्णो देवी, मनमोहन नगर, अहाता ठाकुर दास, श्मशान भूमि, मनमोहन नगर शनि मंदिर, कुटिया बाबा शंकरदास जी, जोगीवाड़ा जीटी रोड, विश्वकर्मा रोड, बसंत विहार का कुछ हिस्सा, गीता नगरी बूथ नंबर-59, शिवपुरी



वार्ड नंबर: 06

न्यू प्रताप नगर, जसमीत नगर, कबीर नगर, मिल्क प्लांट कालोनी, सिविल लाइन, शहजादपुर हाउस, प्रीत नगर, जवाहर नगर, पुलिस लाइन, नवनीत नगर, इंद्रनगर और सिविल लाइन, मां वैष्णो मंदिर एरिया, हरि पैलेस रोड, हरि पैलेस के सामने गली नगर-1,2,3, मस्जिद के सामने वाली गली, मोहल्ला हरि पैलेस, एमसी एरिया, जगाधरी गेट, डीएसवी कालेज रोड, मिशन अस्पताल कंपाउंड, पटियाला हाउस, स्टाफ कालोनी, रामनगर, पालिका विहार, हाशमी मोहल्ला, टाउन हाल, डेहा कालोनी



वार्ड नंबर: 07

बकरा मार्केट, वाल्मीकि माजरी, छोटी वाल्मीकि माजरी, नाहन हाउस, वाल्मीकि माजरी, अहाता मंगत राम, मोहल्ला त्रिवेणी रोड जोगीवाड़ा, कैथ माजरी ब्लाक-1,2,3,4, त्रिवेणी रोड कैथ माजरी ब्लाक-5 सपाटू रोड