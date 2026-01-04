अंबाला: किसान के बेटे को अमेरिका के बजाय भेजा दुबई, ट्रैवल एजेंट पर धोखाधड़ी का केस दर्ज

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। हरियाणा के अंबाला जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक किसान के बेटे को अमेरिका भेजने की बजाय ट्रैवल एजेंट ने धोखे से दुबई भेज दिया। अमेरिका के बजाय भेजा दुबई जानकारी के अनुसार, गांव भानोखेड़ी के एक किसान रणजीत सिंह ने अपने ट्रैक्टर-ट्रॉली बेचकर रुपये जुटाए, ताकि वह अपने बेटे को अमेरिका भेज सके। आरोप है कि एजेंट ने लाखों रुपये लेकर भी उनके बेटे को अमेरिका नहीं भेजा, बल्कि धोखे से दुबई भेज दिया।

क्या है पूरा मामला? किसान रणजीत सिंह ने बताया कि फरवरी 2021 में वह अनाज मंडी अंबाला शहर में अपने आढ़ती की दुकान पर था, जहां कप्तान सिंह ने उससे पूछा कि उसके कितने बच्चे हैं। कप्तान सिंह ने उसे बताया कि वह बच्चों को विदेश भेजता है। इसके बाद रणजीत और उसके रिश्तेदार जसविंद्र सिंह ने कप्तान सिंह से 45 लाख रुपये में अमेरिका भेजने की बात की।

रणजीत सिंह ने दावा किया उसने 5 मार्च 2021 से लेकर 20 जनवरी 2022 तक कुल 12 लाख 50 हजार रुपये कप्तान सिंह को दिए। 12 जनवरी 2022 को उसके बेटे जसमीत सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट से दुबई भेजा गया, जहां उसे तीन महीने रखा गया। बाद में 15 लाख रुपये की डिमांड की गई। रणजीत ने फिर पैसे दिए, लेकिन न तो बेटे को अमेरिका भेजा गया और न ही पैसे वापस किए गए।