    अंबाला: NH-44 पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर-ट्राली पलटी, फतेहगढ़ साहिब से लौट रहे 7 श्रद्धालु घायल

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 11:46 PM (IST)

    अंबाला शहर में NH-44 पर अमरपाली होटल के सामने एक तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर-ट्राली को टक्कर मार दी, जिससे वह पलट गई। फतेहगढ़ साहिब से सेवा करके लौट र ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। नेशनल हाईवे-44 पर अमरपाली होटल के सामने तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर-ट्राली पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर-ट्राली में सवार सात लोग घायल हो गए, जिनमें तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    गांव साभली, थाना निगदू जिला करनाल निवासी 28 वर्षीय निर्मल सिंह ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह 25 दिसंबर को अपने चाचा सुखवीर सिंह के ट्रैक्टर से परिवार व रिश्तेदारों के साथ सेवा के लिए फतेहगढ़ साहिब, पंजाब गया था। 26 दिसंबर को गुरुद्वारा से सेवा कर सभी लोग ट्रैक्टर-ट्राली में सवार होकर वापस लौट रहे थे।

    27 दिसंबर की रात करीब एक बजे जब ट्रैक्टर-ट्राली अंबाला में जग्गी सिटी सेंटर के पास अमरपाली होटल के सामने पहुंची, तभी पीछे से आए एक ट्रक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से ट्रैक्टर-ट्राली को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही ट्रैक्टर-ट्राली फुटपाथ पर चढ़कर पलट गई। हादसे में निर्मल सिंह को बाईं टांग व बाजू में चोटें आईं, जबकि रणदीप सिंह की बाईं टांग घुटने के ऊपर से टूट गई और हाथ की दो उंगलियां भी टूट गईं।

    गुरलाल सिंह के घुटने में फ्रैक्चर, लवप्रीत सिंह को हाथ में गंभीर चोट, कर्णदीप सिंह, अमरजीत सिंह और हरशदीप को भी चोटें आईं। हादसे के बाद ट्रक कुछ दूरी पर सर्विस रोड पर पलट गया। चालक की पहचान नरेंद्र सिंह निवासी गांव बोहन, जिला होशियारपुर (पंजाब) के रूप में हुई है।

    सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला नागरिक अस्पताल अंबाला शहर पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल तीन लोगों को करनाल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।