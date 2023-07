Ambala News: अंबाला में बाढ़ का प्रकोप, चौड़मस्तपुर में पानी में डूबने से दो की मौत

Flood Affect in Ambala अंबाला शहर के गांव चौड़मस्तपुर में बाढ़ का बुरा असर पड़ने लगा है। जिसमें दो ग्रमीणों की मौत हो गई। सपूर्ण सिंह अपनी भैंस को बचाते हुए डूब गया था तो मोहन अपने पुराने घर मे कुते को रोटी देने गया था तब डूब गया। दो की जान जाने से गांव में ग्रामीण डरे हुए हैं।

अंबाला में का बाढ़ का प्रकोप, चौड़मस्तपुर में पानी में डूबने से दो की मौत

जागरण संवाददाता, अंबाला। अंबाला शहर के गांव चौड़मस्तपुर में बाढ़ का बुरा असर पड़ने लगा है। जिसमे दो ग्रमीणों की मौत हो गई। सपूर्ण सिंह अपनी भैंस को बचाते हुए डूब गया, तो मोहन अपने पुराने घर मे कुते को रोटी देने गया था तब डूब गया। दो की जान जाने से गांव में ग्रामीण डरे हुए हैं। ऐसे हुई दोनों लोगों की मौत बता दें कि सुपूर्ण सिंह मंगलवार को अपनी भैंस को पानी से बचाने गया था तो भैंस ने झटका मार दिया और पानी का तेज बहाव होने के चलते बह गया। वहीं, गांव का मोहन सिंह बुधवार को पुराने मकान में गया था, जहा पानी भरा हुआ था। यहां अपने कुते को रोटी देनी थी। इसी दौरान डूब गया। वहीं, कैथल के रत्ता खेड़ा गांव में घरों में पानी घुस गया। लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। करंट से हुई मौत मृतक अंबाला शहर हलके के चौड़मस्तपुर के रहने वाले थे जबकि एक व्यक्ति कैंट क्षेत्र का रहने वाला था। कैंट में रहने वाले व्यक्ति की मौत करंट लगने से हुई है। बता दें कि चौड़ मस्तपुर का 70 वर्षीय संपूर्ण सिंह सुबह के समय अपनी भैंसों को खोलने के लिए गया था। झाड़ियों में बरामद हुआ शव इसी दौरान वह तेज बहाव पानी में डूब गया और उसका शव झाड़ियों से बरामद किया गया। वहीं गांव चौरमास्टपुर का रहने वाला 55 वर्षीय मोहन सुबह शौच के लिए निकला था और इसी दौरान तेज बहाव में डूबने से उसकी मौत हो गई अब तक अंबाला में बाढ़ के चलते 7 लोगों की मौत हो चुकी है

