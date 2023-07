Kurukshetra news कुरुक्षेत्र में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। ऐसे में वहां हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं शाहाबाद के गांव दीवाना और अधोया में स्थिति खराब है। यहां गांव में मारकंडा नदी का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। एनडीआरएफ की टीम लगातार बीमार लोगों को घर से बाहर निकाल अस्पताल पहुंचा रही है।

कुरुक्षेत्र में आफत बनी बारिश, घरों में घुस रहा नदी का पानी; बिमार लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी NDRF

कुरुक्षेत्र, जागरण संवाददाता। कुरुक्षेत्र में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। ऐसे में वहां हालात बिगड़ते जा रहे हैं। वहीं, शाहाबाद के गांव दीवाना और अधोया में स्थिति खराब है। यहां गांव में मारकंडा नदी का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। एनडीआरएफ की टीम लोगों को घरों से बाहर निकालने में जुटी है। एनडीआरएफ की टीम बीमार लोगों को घर से बाहर निकाल अस्पताल पहुंचा रही है। लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी एनडीआरएफ कुरुक्षेत्र के गांव दीवाना में पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने बीमार लोगों को घर से बाहर निकाल। वहीं, कुरुक्षेत्र के गांव नरकातारी के खेतों में पानी भर गया है। थानेसर शहर की ओर लगातार पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है। गुहला के गांव टटियाना के पास नहर टूट गई जिससे वहां आसपास का क्षेत्र जलमग्न हो गया। वहीं, गुहला के गांव नहर का पानी उरलाना में खेतों से होकर पंजाब की ओर तेज वेग से बहता पानी। झांबा गांव के पास सड़क पर बहता पानी। धनसौली गांव के पास खेतों में भरा यमुना का पानी।

