    अंबाला में तीन लाख के गहने और 25 हजार रुपये ले भागी नई नवेली दुल्हन, शिकायत दर्ज

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:17 PM (IST)

    नारायणगढ़, अंबाला में एक 19 वर्षीय नवविवाहिता संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। वह अपने साथ लगभग तीन लाख रुपये के गहने, पच्चीस हजार रुपये नकद और म ...और पढ़ें

    Hero Image

    अंबाला में तीन लाख के गहने और 25 हजार रुपये ले भागी नई नवेली दुल्हन (File Photo)


    संवाद सहयोगी, नारायणगढ़। एक 19 वर्षीय नवविवाहिता संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। महिला अपने साथ करीब तीन लाख रुपये के गहने, 25 हजार रुपये नकद और मोबाइल लेकर घर से निकल गई, जिसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    नारायणगढ़ निवासी रेखा रानी पत्नी स्वर्गीय राजेन्द्र कुमार ने थाना नारायणगढ़ में दी शिकायत में बताया कि उन्होंने अपनी बेटी सुष्मिता की शादी 28 नवंबर को गांव डीग, शाहाबाद निवासी मोहित सैनी के साथ की थी। शादी के बाद सुष्मिता ससुराल में रह रही थी, लेकिन रेखा रानी की तबीयत खराब होने के कारण 17 दिसंबर को बेटी को अपने पास नारायणगढ़ बुला लिया गया था।

    शिकायत के अनुसार 25 दिसंबर को सुबह करीब 9 बजे रेखा रानी दवा लेने नागरिक अस्पताल नारायणगढ़ गई थीं। जब वह घर लौटीं तो देखा कि उनकी बेटी घर पर मौजूद नहीं थी। इसके बाद आसपास और रिश्तेदारों में तलाश की, लेकिन सुष्मिता का कहीं कोई पता नहीं चल सका।

    रेखा रानी ने बताया कि सुष्मिता घर से ससुराल पक्ष द्वारा दिए करीब तीन लाख रुपये के गहने, 25 हजार रुपये नकद और मोबाइल साथ ले गई है। परिजनों के अनुसार सुष्मिता इस फोन से अकसर एक अन्य नंबर पर काल करती थी। 25 दिसंबर को दोपहर करीब 12:30 बजे से दोनों मोबाइल नंबर बंद आ रहे हैं।

     