अंबाला में तीन लाख के गहने और 25 हजार रुपये ले भागी नई नवेली दुल्हन, शिकायत दर्ज

संवाद सहयोगी, नारायणगढ़। एक 19 वर्षीय नवविवाहिता संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। महिला अपने साथ करीब तीन लाख रुपये के गहने, 25 हजार रुपये नकद और मोबाइल लेकर घर से निकल गई, जिसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

नारायणगढ़ निवासी रेखा रानी पत्नी स्वर्गीय राजेन्द्र कुमार ने थाना नारायणगढ़ में दी शिकायत में बताया कि उन्होंने अपनी बेटी सुष्मिता की शादी 28 नवंबर को गांव डीग, शाहाबाद निवासी मोहित सैनी के साथ की थी। शादी के बाद सुष्मिता ससुराल में रह रही थी, लेकिन रेखा रानी की तबीयत खराब होने के कारण 17 दिसंबर को बेटी को अपने पास नारायणगढ़ बुला लिया गया था।

शिकायत के अनुसार 25 दिसंबर को सुबह करीब 9 बजे रेखा रानी दवा लेने नागरिक अस्पताल नारायणगढ़ गई थीं। जब वह घर लौटीं तो देखा कि उनकी बेटी घर पर मौजूद नहीं थी। इसके बाद आसपास और रिश्तेदारों में तलाश की, लेकिन सुष्मिता का कहीं कोई पता नहीं चल सका।