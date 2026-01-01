Language
    अंबाला में न्यू ईयर के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद, 85 नाकों पर 900 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात

    By Umesh Bhargava Edited By: Prince Sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 03:06 PM (IST)

    अंबाला पुलिस ने नववर्ष के अवसर पर जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि शांतिपूर्ण आयोजन सुनिश्चित करन ...और पढ़ें

    Hero Image

    अंबाला में न्यू ईयर के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद (File Photo)

    जागरण संवाददाता, अंबाला। नववर्ष के अवसर पर जिले में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। पुलिस अधीक्षक अंबाला अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले भर में 85 नाके लगाए गए हैं, जहां करीब 900 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।

    धार्मिक स्थलों और पर्यटक क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नववर्ष का आयोजन शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला स्तर पर व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने, यातायात को सुचारू रखने और किसी भी अप्रिय घटना पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विशेष ड्यूटी लगाई गई है।

    उन्होंने स्पष्ट किया कि हुड़दंगबाजी, ड्रिंक एंड ड्राइव और कानून व्यवस्था भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। माल, शापिंग काम्प्लेक्स, मुख्य बाजारों, हॉस्टल, रेस्टोरेंट और प्रमुख चौराहों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सभी थाना प्रभारी और पुलिस चौकी इंचार्ज अपने-अपने क्षेत्रों में मौजूद रहकर कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखेंगे। जिला की सभी ईआरवी और राइडर टीमें लगातार गश्त पर रहेंगी।

    आबकारी अधिनियम के तहत होटलों, शराब ठेकों और रेस्टोरेंट्स पर विशेष निगरानी रखी जाएगी ताकि अवैध शराब की बिक्री न हो और सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन न किया जाए। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई के लिए जिले के विभिन्न स्थानों पर ड्रिंक एंड ड्राइव के विशेष नाके लगाए गए हैं, जहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा।