Haryana Crime: अंबाला में अपराधों में बड़ी गिरावट, 2025 में 365 कम मामले दर्ज; देखें आंकड़ें

जागरण संवाददाता, अंबाला। जिले में वर्ष 2024 की तुलना में 2025 में अपराधों की संख्या में स्पष्ट कमी दर्ज की गई है।
आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में जिले में कुल 4943 आपराधिक मामले दर्ज हुए थे, जबकि वर्ष 2025 में यह संख्या घटकर 4578 रह गई। इस प्रकार बीते वर्ष की तुलना में 365 मामले कम दर्ज हुए हैं। पुलिस की सघन कार्रवाई के चलते जिले के अपराध ग्राफ में उल्लेखनीय गिरावट आई है।
अंबाला पुलिस ने वर्ष 2025 के दौरान अलग-अलग अभियानों के तहत कुल 4945 अपराधियों को काबू कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की। पुलिस ने समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर असामाजिक तत्वों पर शिकंजा कसा और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। साइबर अपराध के 97 मामलों में देश के विभिन्न राज्यों से 126 आरोपियों को गिरफ्तार कर 98 लाख 12 हजार 850 रुपये की राशि बरामद की गई। वहीं 196 पीओ और बेल जंपर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
हत्या के 27 मामलों में 77 आरोपित गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने बताया कि संगठित अपराधों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की गई है। हत्या के 27 मामलों में 77 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ब्लाइंड मर्डर के 9 मामलों में से 7 वारदातें सुलझाई गईं, जिनमें साहिल बिष्ट हत्याकांड, जिम ट्रेनर द्वारा पति-पत्नी की हत्या, मां द्वारा अपनी छोटी बच्चियों की हत्या और महेशनगर थाना क्षेत्र में महिला की हत्या जैसे मामले शामिल हैं।
हत्या के प्रयास के 36 मामलों में 86 काबू
इसके अलावा हत्या के प्रयास के 36 मामलों में 86 आरोपी गिरफ्तार किए गए। स्नैचिंग, लूट और डकैती के 123 मामलों में 176 अपराधियों को जेल भेजा गया। फिरौती के 27 मामलों में 26 आरोपियों को काबू किया गया। अवैध हथियार तस्करी के 52 मामलों में 72 अपराधियों को गिरफ्तार कर 26 पिस्टल, 17 देसी कट्टे, चाकू, मैगजीन और कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने वर्ष 2025 में 17 मोस्ट वांटेड इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की।
