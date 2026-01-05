अंबाला में मां की दवा लेने जा रहा था युवक, तभी बस ने मार दी टक्कर; मौके पर मौत

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। बाइक सवार युवक को सोमवार सुबह बस ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान जनसूआ के 22 वर्षीय कार्तिक के रूप में हुई। हादसा गांव बलाना में मिस्टर सिंह हवेली के पास हुआ।

सदर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी थी। जानकारी के अनुसार सोमवार को कार्तिक जनसूआ से अंबाला शहर की ओर मां की दवा लेने जा रहा था। जैसे ही वह सुबह पौने 12 बजे गांव बलाना से आगे निकला वहां पर बस की चपेट में आ गया।