अंबाला में मां की दवा लेने जा रहा था युवक, तभी बस ने मार दी टक्कर; मौके पर मौत
अंबाला शहर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 22 वर्षीय कार्तिक की मौके पर ही मौत हो गई। सोमवार सुबह वह अपनी मां की दवा लेने जनसूआ से अंबाला शहर जा रहा था, ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर। बाइक सवार युवक को सोमवार सुबह बस ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान जनसूआ के 22 वर्षीय कार्तिक के रूप में हुई। हादसा गांव बलाना में मिस्टर सिंह हवेली के पास हुआ।
सदर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी थी। जानकारी के अनुसार सोमवार को कार्तिक जनसूआ से अंबाला शहर की ओर मां की दवा लेने जा रहा था। जैसे ही वह सुबह पौने 12 बजे गांव बलाना से आगे निकला वहां पर बस की चपेट में आ गया।
इसके बाद डायल 112 पर सूचना दी गई। पुलिस ने उसे जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोपहर बाद पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।
कार्तिक पहले गांव में ही नाई का काम करता था लेकिन बाद में वह परचून की दुकान पर काम करने लगा था। कार्तिक के पिता तरसेम का रो-रोकर बुरा हाल था। उन्होंने बताया कि कार्तिक अपनी मां की दवा लेने के लिए घर से निकला था। घर में मां का भी विलाप करते हुए बुरा हाल हो गया था।
