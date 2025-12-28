अंबाला में लंगर खाने जा रहे भिखारी को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, अस्पताल में तोड़ा दम

जागरण संवाददाता, अंबाला। अंबाला-राजपुरा हाईवे पर मंजी साहिब गुरुद्वारे के पास शुक्रवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक अज्ञात व्यक्ति (भिखारी) की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार चालक ने सड़क पार कर रहे व्यक्ति को सीधी टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया।

बलदेव नगर थाना पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दिए बयान में एम्बुलेंस चालक सोनू (निवासी नसीरपुर) ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब 7 बजे वह अपनी एम्बुलेंस लेकर सब्जी मंडी से सिविल अस्पताल की ओर जा रहा था।

जब वह मनमोहन नगर सर्विस लाइन की ओर मुड़ने लगा, तभी उसने देखा कि एक भिखारी जैसा दिखने वाला व्यक्ति मंजी साहिब गुरुद्वारे में लंगर छकने के लिए सड़क पार कर रहा था। इसी दौरान शंभू टोल की तरफ से आई एक तेज रफ्तार सफेद कार ने उसे जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि व्यक्ति सड़क पर दूर जा गिरा। चश्मदीद सोनू ने तुरंत घायल को अपनी एम्बुलेंस में लादकर जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

हादसे के बाद आरोपी कार चालक अंधेरे का फायदा उठाकर कार समेत भागने में सफल रहा। थाना बलदेव नगर पुलिस ने एम्बुलेंस चालक के बयान पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ तेज व लापरवाही से वाहन चलाना के तहत केस दर्ज किया है।