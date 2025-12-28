Language
    अंबाला में लंगर खाने जा रहे भिखारी को तेज रफ्तार कार ने रौंदा, अस्पताल में तोड़ा दम

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 02:29 PM (IST)

    अंबाला में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां लंगर खाने जा रहे एक भिखारी को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। यह हादसा अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे पर हुआ, जिसमे ...और पढ़ें

    तेज रफ्तार कार की टक्कर से भिखारी की मौत (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, अंबाला। अंबाला-राजपुरा हाईवे पर मंजी साहिब गुरुद्वारे के पास शुक्रवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक अज्ञात व्यक्ति (भिखारी) की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार चालक ने सड़क पार कर रहे व्यक्ति को सीधी टक्कर मारी और मौके से फरार हो गया।

    बलदेव नगर थाना पुलिस ने अज्ञात कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दिए बयान में एम्बुलेंस चालक सोनू (निवासी नसीरपुर) ने बताया कि शुक्रवार शाम करीब 7 बजे वह अपनी एम्बुलेंस लेकर सब्जी मंडी से सिविल अस्पताल की ओर जा रहा था।

    जब वह मनमोहन नगर सर्विस लाइन की ओर मुड़ने लगा, तभी उसने देखा कि एक भिखारी जैसा दिखने वाला व्यक्ति मंजी साहिब गुरुद्वारे में लंगर छकने के लिए सड़क पार कर रहा था।

    इसी दौरान शंभू टोल की तरफ से आई एक तेज रफ्तार सफेद कार ने उसे जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि व्यक्ति सड़क पर दूर जा गिरा। चश्मदीद सोनू ने तुरंत घायल को अपनी एम्बुलेंस में लादकर जिला नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    हादसे के बाद आरोपी कार चालक अंधेरे का फायदा उठाकर कार समेत भागने में सफल रहा। थाना बलदेव नगर पुलिस ने एम्बुलेंस चालक के बयान पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ तेज व लापरवाही से वाहन चलाना के तहत केस दर्ज किया है।

    जांच अधिकारी एसआइ राकेश कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान नहीं हो सकी है, इसलिए शव को शिनाख्त के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है।