अंबाला में सेवानिवृत्त कर्मी के खाते से एटीएम कार्ड बदलकर 42 हजार की ठगी, जांच में जुटी पुलिस
अंबाला शहर में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी का मामला सामने आया है। टैगोर गार्डन निवासी हरभजन सिंह 24 दिसंबर को बलदेव नगर के एक्सिस बैंक एटीएम में पैसे निकालन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अंबाला। एटीएम कार्ड बदलकर ठगी का मामला सामने आया है। टैगोर गार्डन निवासी एवं शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हरभजन सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 24 दिसंबर को वह एक्सिस बैंक एटीएम, बलदेव नगर में पैसे निकालने गए थे। शिकायत के अनुसार, एटीएम के बाहर एक युवक पहले से खड़ा था और सब कुछ देख रहा था। हरभजन सिंह ने दो बार में 20 हजार रुपये निकाले।
जब वह कार्ड निकालने लगे तो एटीएम कार्ड मशीन में फंस गया। इसी दौरान बाहर खड़े युवक ने मदद के बहाने कार्ड निकालने का प्रयास किया और चालाकी से उनका कार्ड बदलकर किसी अन्य व्यक्ति का कार्ड दे दिया। घर पहुंचने के बाद जब उन्होंने योनो एप पर खाता चेक किया तो खाते से करीब 42 हजार रुपये निकाले जा चुके थे।
इसके बाद में पता चला कि उनके पास जो कार्ड है वह किसी राजदीप नामक व्यक्ति का है। पुलिस चौकी बलदेव नगर में दी गई शिकायत के आधार पर एएसआइ सतीश कुमार मामले की जांच कर रहे हैं। पुलिस आरोपित की तलाश में जुटी है और खाते से निकाली गई राशि की जांच कर रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।