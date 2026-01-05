अंबाला: निर्धारित समय से पहले रवाना हुई शताब्दी ट्रेन, 7 रेल कर्मचारियों पर गिरी गाज

दीपक बहल, अंबाला। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर शनिवार को कालका-नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस (12006) को उसके निर्धारित ठहराव से पहले ही रवाना करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस गंभीर लापरवाही को लेकर रेलवे बोर्ड तक हड़कंप मच गया है। अंबाला रेल मंडल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन कर दिया है, जिसने सोमवार को सात रेल कर्मचारियों को पूछताछ के लिए तलब किया है।

दूसरी ओर राजकीय रेलवे पुलिस यानी जीआरपी ने संचालन में लापरवाही बरतने पर मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। हालांकि एफआइआर में सीधे तौर पर किसी को आरोपित नहीं बनाया गया। एफआइआर के कालम सात खाली हैं। शिकायत में लोको पायलट और संचालन करने में लापरवाही का जिक्र जरूर कर रखा है।

बता दें दैनिक जागरण ने इस ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों से बात कर मामला उजागर किया। सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक मंजर साफ दिख रहा है कि ट्रेन अचानक चलने लगी जबकि कई यात्री डिब्बे के बाहर ही खड़े थे। एक यात्री ट्रेन पकड़ने की कोशिश में दौड़ते हुए प्लेटफार्म पर बुरी तरह गिर पड़ा। यात्रियों द्वारा इमरजेंसी चेन खींचने के बाद ही बड़ा हादसा टला और ट्रेन रुकी।

अंबाला मंडल द्वारा गठित आपरेटिंग, मैकेनिकल और आरपीएफ अधिकारियों की टीम ने निम्नलिखित विभाग के जिम्मेदारों को तलब किया है। इनमें ट्रेन मैनेजर, लोको पायलट, डिप्टी एसएस, केबिन मास्टर (पावर केबिन), सब-इंस्पेक्टर (आरपीएफ), कमर्शियल एवं टिकट चेकिंग स्टाफ, सिग्नल एवं टेलीकाम स्टाफ शामिल हैं। इन कर्मियों के अलावा जिन यात्रियों ने वीडियो में जो बयान दिए वह भी जांच कमेटी के पास आ चुके हैं।