अंबाला में तेज रफ्तार कार ने पैदल यात्री को कुचला, दर्दनाक मौत
शहजादपुर में एक सड़क हादसे में पैदल चल रहे व्यक्ति की मौत हो गई। 4 जनवरी को रसीदपुर कट पर एक तेज रफ्तार कार ने उसे टक्कर मार दी। शिकायतकर्ता कुलबीर सि ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, शहजादपुर। थाना शहजादपुर पुलिस ने सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत की शिकायत पर केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है। शिकायत में कुलबीर सिंह निवासी गांव भेडों ने बताया कि वह चार जनवरी को किसी के इंतजार में नेशनल हाईवे रसीदपुर कट पर सड़क किनारे खड़ा था।
एक व्यक्ति शहजादपुर की तरफ से पैदल आया। वह व्यक्ति जैसे ही सड़क पार करने लगा तो साहा की तरफ से एक कार चालक अपनी कार को तेज गति व लापरवाही से चलाता हुआ आया और अपनी कार की सीधी टक्कर पैदल सड़क पार कर रहे व्यक्ति को मारी। टक्कर लगने से वह व्यक्ति सड़क पर गिर गया और कार भी मौके पर ही रुक गई थी।
चालक ने अपना नाम सर्वेश कुमार गर्ग वासी उत्तम नगर दिल्ली बताया। पुलिस घायल को उठाकर शहजादपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई थी, जहां उसकी मौत हो गई। शव की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस आगामी कार्रवाई कर रही है।
