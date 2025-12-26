Language
    विदेश भेजने के नाम पर हड़पी बड़ी रकम, अंबाला में ठग गिरफ्तार; पुलिस को मिला दो दिन का रिमांड

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 01:27 PM (IST)

    अंबाला शहर में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। नग्गल थाना पुलिस ने आरोपी बलजीत सिंह को गिरफ्तार कर ...और पढ़ें

    विदेश भेजने की धोखाधड़ी मामले में आरोपित गिरफ्तार, लिया दो दिन रिमांड (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, अंबाला। नग्गल थाना में दर्ज विदेश भेजने की धोखाधड़ी के मामले में प्रबंधक नग्गल थाना ने कार्रवाई करते हुए आरोपित बलजीत सिंह निवासी गांव गोबिंदगढ़ को गिरफ्तार कर लिया।

    अदालत के आदेशानुसार दो दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया। रिमांड के दौरान आरोपित से गहनता से पूछताछ की जाएगी।

    इस मामले में शिकायतकर्ता जोगिंद्र सिंह निवासी जनसुई जिला अंबाला ने तीन सितंबर को नग्गल थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 18 अक्टूबर 2024 से 11 जून 2025 के दौरान आरोपित बलजीत सिंह ने उसके बेटे को विदेश भेजने के मामले में उससे एक बड़ी रकम हड़पने की धोखाधड़ी की।

    इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार किया।