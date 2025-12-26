विदेश भेजने के नाम पर हड़पी बड़ी रकम, अंबाला में ठग गिरफ्तार; पुलिस को मिला दो दिन का रिमांड

जागरण संवाददाता, अंबाला। नग्गल थाना में दर्ज विदेश भेजने की धोखाधड़ी के मामले में प्रबंधक नग्गल थाना ने कार्रवाई करते हुए आरोपित बलजीत सिंह निवासी गांव गोबिंदगढ़ को गिरफ्तार कर लिया।

अदालत के आदेशानुसार दो दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया। रिमांड के दौरान आरोपित से गहनता से पूछताछ की जाएगी।

इस मामले में शिकायतकर्ता जोगिंद्र सिंह निवासी जनसुई जिला अंबाला ने तीन सितंबर को नग्गल थाना में शिकायत दर्ज करवाई थी कि 18 अक्टूबर 2024 से 11 जून 2025 के दौरान आरोपित बलजीत सिंह ने उसके बेटे को विदेश भेजने के मामले में उससे एक बड़ी रकम हड़पने की धोखाधड़ी की।