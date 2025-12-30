अंबाला: ठंड से बचने के लिए लकड़ियां जलाकर हाथ सेंकते वक्त आग में झुलसी 80 साल की बुजुर्ग महिला, PGI रेफर
अंबाला छावनी के बंधु नगर में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहाँ 80 वर्षीय अनसूया देवी आग की चपेट में आने से 90 प्रतिशत तक झुलस गईं। कड़कती ठंड से बचने के लिए ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अंबाला। बंधु नगर इलाके में मंगलवार दोपहर एक हृदयविदारक हादसा घटित हुआ, जिसमें घर में अकेली मौजूद एक 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला आग की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गई।
घायल महिला की पहचान अनसूया देवी के रूप में हुई है, जिनका शरीर करीब 90 प्रतिशत तक जल चुका है। नागरिक अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उनकी नाजुक हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें चंडीगढ़ PGI रेफर कर दिया है।
हादसा मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे का है। उस समय बुजुर्ग अनसूया देवी घर पर अकेली थीं। उनकी बेटी सौम्या, जो नागरिक अस्पताल में ही वार्ड सर्वेंट के पद पर तैनात हैं, अपनी ड्यूटी पर गई हुई थीं।
कड़कती ठंड से बचने के लिए अनसूया देवी बरामदे में तसले में लकड़ियां जलाकर बिस्तर पर लेटी हाथ सेक रही थीं। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने के कारण वह जलते तसले पर जा गिरीं। देखते ही देखते उनके कपड़ों ने आग पकड़ ली और वह बुरी तरह आग की लपटों में घिर गईं।
बुजुर्ग की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आनन-फानन में उन्हें छावनी नागरिक अस्पताल ले जाया गया। घटना की सूचना मिलते ही बेटी सौम्या भी बदहवास हालत में पहुंच गई।
चिकित्सकों के मुताबिक, अत्यधिक झुलस जाने के कारण बुजुर्ग की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। इस घटना ने एक बार फिर अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सुरक्षा और सर्दियों में आग के इस्तेमाल को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
