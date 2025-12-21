गुजरात के अमरेली में तेंदुए का आतंक, हमले में पांच साल के बच्चे की मौत; लगाए गए पिंजरे

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के अमरेली में तेंदुए ने एक मजदूर के पांच वर्षीय बेटे पर हमला कर उसे मार डाला। एक अधिकारी ने बताया कि धारी कस्बे के गोपालग्राम गांव में बच्चे पर हमला करने वाले तेंदुए को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

तेंदुए को पकड़ने के लिए कई पिंजरे लगाए गए हैं। वन अधिकारियों की एक टीम घटनास्थल का मुआयना कर रही है। घटना के बारे में सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) प्रताप चंदू ने बताया कि रविवार सुबह लगभग नौ बजे एक बच्चा अपनी मां के पीछे-पीछे चल रहा था कि तभी खेत में छिपकर बैठे तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। उसे घसीटते हुए ले गया।