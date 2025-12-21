गुजरात के अमरेली में तेंदुए का आतंक, हमले में पांच साल के बच्चे की मौत; लगाए गए पिंजरे
गुजरात के अमरेली जिले के धारी कस्बे के गोपालग्राम गांव में तेंदुए ने एक मजदूर के पांच वर्षीय बेटे पर हमला कर मार डाला। बच्चे पर हमला करने वाले तेंदुए ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात के अमरेली में तेंदुए ने एक मजदूर के पांच वर्षीय बेटे पर हमला कर उसे मार डाला। एक अधिकारी ने बताया कि धारी कस्बे के गोपालग्राम गांव में बच्चे पर हमला करने वाले तेंदुए को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।
तेंदुए को पकड़ने के लिए कई पिंजरे लगाए गए हैं। वन अधिकारियों की एक टीम घटनास्थल का मुआयना कर रही है। घटना के बारे में सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) प्रताप चंदू ने बताया कि रविवार सुबह लगभग नौ बजे एक बच्चा अपनी मां के पीछे-पीछे चल रहा था कि तभी खेत में छिपकर बैठे तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। उसे घसीटते हुए ले गया।
इस हमले में बच्चा बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद उसे तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विगत माह 28 नवंबर को भी इसी तरह की एक घटना सामने आई थी। दलखानिया वन क्षेत्र में तेंदुए के हमले में एक साल की बच्ची की मौत हो गई थी।
(न्यूज एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
