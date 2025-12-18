संवाद सूत्र, बिछिया (बहराइच)। कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के सुजौली रेंज स्थित अयोध्यापुरवा गांव निवासी सात वर्षीय बालिका की तेंदुए के हमले में मौत हो गई। गुरुवार शाम घर के सामने खेलने के दौरान तेंदुआ बालिका को जबड़े में दबोचकर उठा ले गया था। काफी खोजबीन के बाद बालिका का क्षत विक्षत शव बरामद हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस व वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं।

सुजाैली रेंज के अयोध्यापुरवा गांव निवासी मुन्नवर की सात वर्षीय बेटी आलमीन शाम छह बजे घर के सामने खेल रही थी। तभी तेंदुआ गन्ने के खेत से निकलकर और बालिका को जबड़े में दबोच लिया। चीख पुकार सुनकर जब परिवारजन घर के बाहर पहुंचे तो तेंदुए के जबड़े में बालिका को देखकर शोर मचाने लगे। जबतक लोग एकत्रित होते तबतक तेंदुआ बालिका को लेकर गन्ने के खेत में घुस गया।