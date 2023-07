Gujarat: राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन करने पहुंचे एस जयशंकर, कांग्रेस नहीं उतारेगी अपना उम्मीदवार

Gujarat News केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करने रविवार को अहमदाबाद पहुंचे हैं। आज वह गांधीनगर में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। गौरतलब है कि 18 अगस्त को राज्य के दो अन्य राज्यसभा सदस्यों के साथ एस जयशंकर का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। हालांकि कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को न उतारने का फैसला किया है।

राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने अहमदाबाद पहुंचे एस जयशंकर

Your browser does not support the audio element.

अहमदाबाद, पीटीआई। विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को गुजरात से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अहमदाबाद पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक पदाधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। 18 अगस्त को समाप्त होगा कार्यकाल गुजरात भाजपा के महासचिव प्रदीप सिंह वाघेला ने रविवार को कहा कि जयशंकर का कार्यकाल राज्य के दो अन्य राज्यसभा सदस्यों के साथ 18 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इससे पहले, सोमवार को विदेश मंत्री अपना नामांकन पत्र दाखिल करने वाले हैं। भाजपा ने नहीं की उम्मीदवारों की घोषणा केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर रविवार को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर उतरे और गुजरात के मंत्री राघवजी पटेल, अहमदाबाद के मेयर किरीट परमार और अन्य भाजपा पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। हालांकि, भाजपा ने आधिकारिक तौर पर उन तीन राज्यसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है, जिनके लिए 24 जुलाई को चुनाव होने हैं, लेकिन जयशंकर का नामांकन करना निश्चित था। गुजरात चुनाव में कांग्रेस का सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि वह गुजरात से तीन राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेगी, क्योंकि 182 सदस्यीय राज्य विधानसभा में उसके पास पर्याप्त विधायक नहीं हैं। पिछले साल के अंत में हुए गुजरात विधानसभा चुनावों में भाजपा ने रिकॉर्ड 156 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस ने राज्य के गठन के बाद से अपना सबसे खराब प्रदर्शन किया और सिर्फ 17 सीटें हासिल कर पाई। 13 जुलाई को नामांकन का आखिरी दिन गुजरात की 11 राज्यसभा सीटों में से आठ पर वर्तमान में भाजपा और बाकी पर कांग्रेस का कब्जा है। बीजेपी के कब्जे वाली आठ सीटों में से एस जयशंकर, जुगलजी ठाकोर और दिनेश अनावाडिया का कार्यकाल 18 अगस्त को खत्म हो जाएगा। अब इन तीन सीटों के लिए मतदान होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई है और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। अगर जरूरत पड़ती है, तो मतदान 24 जुलाई को आयोजित होगा।

Edited By: Shalini Kumari