Gujarat Monsoon: गुजरात में इस तारीख को आ रहा मानसून, महाराष्ट्र में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जानें किन जिलों में बरसेंगे बादल

21 जून को वडोदरा, सूरत, तापी, नवसारी और वलसाड में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। जबकि अहमदाबाद, आनंद, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ और पोरबंदर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

22 जून को अरावली, महिसागर, पंचमहल, दाहोद, वडोदरा, छोटा उदेपुर, सूरत, तापी, नवसारी, डांग, वलसाड, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ और पोरबंदर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

23 जून को वडोदरा, छोटा उदेपुर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, नवसारी, तापी, डांग, वलसाड में गरज के साथ बारिश हो सकती है।

वहीं, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर, पंचमहल, दाहोद, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़, गिर सोमनाथ और पोरबंदर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

24 जून को देवभूमि द्वारका, जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, पोरबंदर, राजकोट, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, वडोदरा, भरूच, छोटा उदेपुर, नर्मदा, तापी, सूरत, डांग, नवसारी और वलसाड में बारिश की संभावना है जबकि कच्छ, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, अहमदाबाद, खेड़ा, महिसागर, आनंद, पंचमहल, दाहोद में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

25 जून को बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, साबरकांठा, गांधीनगर, अरावली, महिसागर, अहमदाबाद, खेड़ा, पंचमहल, आनंद, दाहोद, सुरेंद्रनगर, बोटाद, मोरबी, राजकोट, भावनगर, अमरेली, जामनगर, देवभूमि द्वारका, जूनागढ़ और पोरबंदर में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा कच्छ, वडोदरा, छोटा उदेपुर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, डांग, नवसारी और वलसाड में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

आईएमडी के वैज्ञानिक रामाश्रय यादव ने कहा, आज वलसाड, दमन, दादरा और नगर हवेली में भारी बारिश की चेतावनी है। मछुआरों के लिए गुजरात के दोनों तटों, उत्तर और दक्षिण, पर चेतावनी जारी की गई है। तूफानी हवाएं चलेंगी... दक्षिण गुजरात में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है... उत्तर गुजरात में ज्यादा बारिश नहीं हुई है। हमें मानसून के लिए और इंतजार करना होगा।

