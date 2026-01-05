गुजरात में भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर युवक को जिंदा जलाया, सरपंच समेत 5 पर केस
गुजरात के आणंद में सरपंच के भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर एक व्यक्ति को कथित तौर पर जिंदा जला दिया गया। पुलिस ने महिला सरपंच कोकिला पढियार, उनके पति सह ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद: गुजरात के आणंद में सरपंच के भ्रष्टाचार की शिकायत करने पर एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया। पुलिस ने महिला सरपंच, उनके पति समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।
महिला सरपंच का दावा है कि पीडित ने ही ज्वलनशील पदार्थ छिडककर आग लगा ली। गुजरात में प्रसारित एक वीडियो से आणंद के आंकलाव की अंबाव ग्राम पंचायत में एक व्यक्ति को जिंदा जलाने का मामला उजागर हुआ है। पुलिस ने बताया कि भरत पढियार ने गांव की महिला सरपंच कोकिला पढियार के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की थी।
महिला सरपंच अपने परिवार के अन्य लोगों के साथ भरत से मिलने पहुंची और उसे कहा कि उसके खिलाफ शिकायतें क्यों करता है। इसके बाद भरत पढियार सरपंच की कार के पास जलता नजर आता है। पुलिस ने महिला सरपंच ,उसके पति समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने भरत भाई को अस्पताल पहुंचाया जहां उनका उपचार चल रहा है। महिला सरपंच का दावा है कि भरत ने खुद अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई।
इससे पहले वायरल हुए वीडियो में भरत ने महिला सरपंच पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए विविध स्थलों पर शिकायत की बात कहते नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचार की शिकायतों से महिला सरपंच व उसके परिवार के सदस्य नाराज थे।
