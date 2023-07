Gujarat Rain: गुजरात में भारी बारिश से तबाही, अब तक 102 की मौत; जूनागढ़ में बचाव अभियान जारी

Gujarat Rain Alert गुजरात में भारी बारिश से तबाही मची हुई है। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में पिछले दो-तीन दिनों से भारी बारिश हो रही जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस मूसलाधार बारिश से अब तक 102 लोगों की मौत हो गई है।वहीं 4 119 जानवर भी जान गंवा चुके है। नवसारी देवभूमि द्वारका जूनागढ़ (Junagadh heavy rain) और वलसाड में भारी बारिश से तबाही मची हुई है।

Gujarat Rain: गुजरात में भारी बारिश से तबाही, अब तक 101 की मौत; जूनागढ़ में बचाव अभियान जारी

