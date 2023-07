Gujarat Rain: जूनागढ़ में भारी बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, क्षतिग्रस्त हुए कई वाहन; IMD ने जारी किया अलर्ट

जूनागढ़, एजेंसी। गुजरात में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है। जूनागढ़ में भारी बारिश के बाद कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

दरअसल आईएमडी ने जूनागढ़ को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। आईएमडी के अनुसार, जूनागढ़ के लिए आज ऑरेंज अलर्ट और कल के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।

