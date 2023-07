Ahmedabad: जगुआर से 9 लोगों को रौंदा, आरोपी को भीड़ ने घेरा तो बंदूक की नोक पर पिता ने बेटे को छुड़ाया

Iskcon Flyover Accident Ahmedabad गुजरात के अहमदाबाद में बुधवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक यह हादसा सरखेज-गांधीनगर राजमार्ग पर इस्कॉन फ्लाईओवर पर हुआ जब दुर्घटनास्थल पर एक तेज रफ्तार लग्जरी कार भीड़ में घुस गई। इस हादसे में नया खुलासा हुआ है।

अहमदाबाद में जगुआर से 9 लोगों को रौंदा।

HighLights अहमदाबाद में कार ने भीड़ को कुचला। सड़क हादसे में नौ की मौत, 13 घायल। अपराधी का बेटा चला रहा था कार।

अहमदाबाद, जेएनएन। Iskcon Flyover Accident Ahmedabad: गुजरात के अहमदाबाद में बुधवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक, यह हादसा सरखेज-गांधीनगर राजमार्ग पर इस्कॉन फ्लाईओवर पर हुआ, जब दुर्घटनास्थल पर एक तेज रफ्तार लग्जरी कार भीड़ में घुस गई। कार चालक ने भीड़ को रौंदा बता दें कि इस हादसे में नया खुलासा हुआ है। लोगों को कुचलने वाला युवक गुजरात के एक कुख्यात अपराधी का बेटा है। जो 100 किमी प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से कार चला रहा था और एक दूसरे वाहन से भिड़ंत हो गई। इसके बाद हादसे को देखन के लिए लोगों की भीड़ जुट गई, जिस दौरान कार ने भीड़ को रौंद दिया। जानकारी के मुताबिक, कार चालक एक कुख्यात अपराधी का बेटा है और उसकी पहचान तात्या पटेल के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि कार में एक लड़की भी सवार थी, जो हादसे के बाद फरार हो गई। वहीं, कार चालक युवक ने लोगों पर कार चढ़ा दी, जिसके बाद युवक को भीड़ ने घेर लिया। बंदूक की नोक पर बेटा को छुड़ा ले गया पिता आक्रोशित लोगों ने युवक की पीटाई कर दी। इसी बीच युवक के पिता घटनास्थल पर पहुंचे और बंदूक की नोक पर अपने बेटे को भीड़ से निकाल कर ले गए और लोगों को डराया धमकाया गया। इसके अलावा कार में आरोपी कार चालक के साथ एक अन्य युवक और एक युवती भी सवार थीं, जो हादसे के बाद मौके से भाग गया।

