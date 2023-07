अहमदाबाद में बड़ा हादसा: सड़क हादसा देखने जुटे लोगों को लग्जरी कार ने रौंदा, 9 की मौत; 13 घायल

अहमदाबाद (गुजरात), एजेंसी। अहमदाबाद में गुरुवार को एक फ्लाईओवर पर दुर्घटनास्थल पर एक तेज रफ्तार लग्जरी कार भीड़ से टकरा गई, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना आधी रात को सरखेज-गांधीनगर राजमार्ग पर इस्कॉन पुल पर हुई, जब कार, 100 किमी प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से चल रही थी, दो वाहनों के बीच दुर्घटना के बाद वहां जमा भीड़ में घुस गई।

स्थानीय मीडिया ने बताया कि मृतकों में बोटाद और सुरेंद्रनगर के युवा शामिल थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।

#WATCH | Ahmedabad, Gujarat | An accident took place at the ISKCON flyover on Sarkhej-Gandhinagar (SG) highway. pic.twitter.com/r4r9ghl3VF