पीएसजी के डेंबले ने जीता Ballon D Or का खिताब, बार्सिलोना की बोनमाटी ने अवॉर्ड जीतने की लगाई हैट्रिक

पेरिस सेंट जर्मेन के ओसमाने डेंबले और बार्सिलोना की एटाना बोनमाटी ने पुरुष व महिला वर्ग में बैलन डी ओर खिताब जीता। बोनमाटी ने खिताबी हैट्रिक लगाई। वो दुनिया की तीसरी फुटबॉलर बनी जिन्‍होंने लगातार तीन साल बैलन डी ओर खिताब अपने नाम किया। इससे पहले प्‍लाटिनी और मेसी ही ऐसा कर पाए हैं। डेंबले ने पीएसजी को पहली बार चैंपियंस लीग खिताब दिलाने में मदद की।

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। ओसमाने डेंबले ने बैलन डी ओर खिताब जीता, जिन्‍होंने पेरिस सेंट जर्मेन को अपना पहला चैंपियंस लीग खिताब दिलाया। वहीं, बार्सिलोना की एटाना बोनमाटी ने लगातार तीसरे साल महिलाओं का अवॉर्ड जीता यानी उन्‍होंने पुरस्‍कार जीतने की हैट्रिक लगाई।

ओसमाने डेंबले ने मैनचेस्‍टर सिटी के मिडफील्‍डर रोड्री को पछाड़कर बैलन डी ओर खिताब जीता। वो यह प्रतिष्ठित पुरस्‍कार पाने वाले फ्रांस के छठे खिलाड़ी बने। रेमंड कोपा, माइकल प्‍लाटिनी, जीन पियरे पापिन, जिनेदिन जिदाने और करीम बेंजेमा पहले बैलन डी ओर खिताब जीत चुके हैं।

बोनमाटी की खिताबी हैट्रिक वहीं, बोनमाटी ने अपनी स्‍पेन की टीम साथी मैरियोना कालडेंटी को मात दी। बोनमाटी दुनिया की तीसरी फुटबॉलर हैं, जिन्‍होंने अवॉर्ड जीतने की हैट्रिक लगाई। इससे पहले प्‍लाटिनी (1983-85) और लियोनेल मेसी (2009-2012) ही लगातार तीन बार खिताब जीत सके थे।

डेंबले के लिए बैलन डी ओर काफी भाग्‍यशाली साबित हुआ। पिछले सीजन में पीएसजी के कोच लुईस एनरिक ने अनुशासनात्‍मक कारणों से उन्‍हें टीम से बाहर कर दिया था। मगर दोबारा अपनी जगह हासिल करने के बाद डेंबले स्‍कोरिंग मशीन बने और पीएसजी के ऐतिहासिक चैंपियंस लीग अभियान में प्रेरणादायी रहे। फ्रेंच क्‍लब ने पिछले साल चारों लीग जीती।

डेंबले का धांसू प्रदर्शन डेंबले ने पिछले सीजन में 53 आधिकारिक मैचों में 35 गोल दागे और 16 में सहायक की भूमिका निभाई। चैंपियंस लीग में 15 मैचों में वह 14 गोल में शामिल रहे। इसमें 8 गोल दागे जबकि 6 में सहायक की भूमिका निभाई। डेंबले को पूर्व बैलन डी ओर विजेता रोनाल्‍डीन्‍हों से अवॉर्ड ट्रॉफी मिली। आंख में आंसू लिए डेंबले ने अपनी मां को मंच पर जुड़ने के लिए बुलाया।

डेंबले ने फ्रेंच में कहा, 'इस तरह की ट्रॉफी जीतना सम्‍मान की बात है। मैंने पीएसजी को पहली बार चैंपियंस लीग खिताब जीतने में मदद की। इसके लिए व्‍यक्तिगत ट्रॉफी के साथ सम्‍मानित होना बहुत गर्व की बात है।' बता दें कि बार्सिलोना के लामिन यमाल को लगातार दूसरे साल सर्वश्रेष्‍ठ अंडर-21 खिलाड़ी के लिए कोपा अवॉर्ड से सम्‍मानित किया गया।