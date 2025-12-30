मोरक्को और साउथ अफ्रीका ने नॉकआउट दौर में बनाई जगह, रबात की सड़कों पर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं

रबात, एपी: अफ्रीका कप आफ नेशंस फुटबॉल टूर्नामेंट में सोमवार रात मेजबान मोरक्को ने जांबिया को 3-0 और दक्षिण अफ्रीका ने जिंबाब्वे को 3-2 से हराते हुए टूर्नामेंट के नॉकआउट दौर में जगह बना ली। इस तरह यह दोनों टीमें नॉकआउट दौर में मिस्त्र के साथ शामिल हो गई हैं। मिस्त्र के पहले ही क्वालीफाई होने से ग्रुप स्टेज के अन्य मैचों के लिए उनके स्टार मोहम्मद सलाह को आराम दिया गया है।

मोरक्को की जीत में अयूब एल काबी ने नौवें और 50वें मिनट में दो गोल किए। जबकि ब्राहिम डियाज ने 27वें मिनट में टीम की बढ़त दो गुनी की। मोरक्को की जीत के बाद रबात की सड़कों पर मोटर चालकों ने हार्न बजाए, कुछ अपनी गाड़ी की छतों पर झंडे लहराते दिखे तो कुछ समर्थकों ने वुवुजेला बजाए। इधर दक्षिण अफ्रीका की जीत में शापंग मोरमी ने सातवें, लाइल फोस्टर ने 50वें और ओस्विन अप्पोलिस ने 82वें मिनट में पेनाल्टी कार्नर पर गोल किया।

इन टीमों ने भी बनाई अंतिम-16 में जगह: 2021 का विजेता सेनेगल, कांगो और बेनिन टूर्नामेंट में अंतिम-16 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। वहीं मौजूदा चैंपियन आइवरी कोस्ट, पांच बार का विजेता कैमरून,और मोजाम्बिक भी नॉकआउट दौर में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बुर्किना फासो, सूडान, अल्जीरिया, अंगोला, नाइजीरिया, माली भी अगले दौर में जगह बना चुके हैं।