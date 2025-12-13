CM रेवंत रेड्डी के साथ मेसी ने खेला फुटबॉल, राहुल गांधी को भेंट की नंबर-10 की जर्सी

हैदराबाद, प्रेट्र। हैदराबाद में लियोन मेसी का कार्यक्रम कोलकाता में हुई अफरा-तफरी से बिल्कुल अलग रहा। यहां मेसी ने प्रदर्शनी फुटबॉल मैच में गेंद पर अपना गजब नियंत्रण दिखाते हुए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अच्छी प्लानिंग और अनुशासन के चलते मेसी के दौरे का यह दूसरा चरण सफल रहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मेसी ने राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में कुछ ऐसे स्किल्स दिखाए, जिससे वह दिग्गज खिलाड़ियों में शामिल हुए हैं। वह शाम 5:40 बजे हैदराबाद पहुंचे और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ताज फलकनुमा पैलेस में उनका स्वागत किया। इसके बाद भीड़ की जोरदार तालियों के बीच उन्होंने स्टेडियम में प्रवेश किया।

फैंस को किया संबोधित मेसी ने एक ट्रांसलेटर के माध्यम से भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी द्वारा दिखाए गए प्यार और स्नेह के बीच हैदराबाद में आकर मैं बहुत खुश हूं। तय कार्यक्रम के अनुसार मेसी और उनकी इंटर मियामी टीम के साथी लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पाल ने जीओएटी कप पेनाल्टी शूटआउट में हिस्सा लिया।