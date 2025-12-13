CM रेवंत रेड्डी के साथ मेसी ने खेला फुटबॉल, राहुल गांधी को भेंट की नंबर-10 की जर्सी
मेसी ने राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में कुछ ऐसे स्किल्स दिखाए, जिससे वह दिग्गज खिलाड़ियों में शामिल हुए हैं। वह शाम 5:40 बजे हैदराबाद पहुंचे और तेल ...और पढ़ें
हैदराबाद, प्रेट्र। हैदराबाद में लियोन मेसी का कार्यक्रम कोलकाता में हुई अफरा-तफरी से बिल्कुल अलग रहा। यहां मेसी ने प्रदर्शनी फुटबॉल मैच में गेंद पर अपना गजब नियंत्रण दिखाते हुए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अच्छी प्लानिंग और अनुशासन के चलते मेसी के दौरे का यह दूसरा चरण सफल रहा।
मेसी ने राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में कुछ ऐसे स्किल्स दिखाए, जिससे वह दिग्गज खिलाड़ियों में शामिल हुए हैं। वह शाम 5:40 बजे हैदराबाद पहुंचे और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ताज फलकनुमा पैलेस में उनका स्वागत किया। इसके बाद भीड़ की जोरदार तालियों के बीच उन्होंने स्टेडियम में प्रवेश किया।
फैंस को किया संबोधित
मेसी ने एक ट्रांसलेटर के माध्यम से भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी द्वारा दिखाए गए प्यार और स्नेह के बीच हैदराबाद में आकर मैं बहुत खुश हूं। तय कार्यक्रम के अनुसार मेसी और उनकी इंटर मियामी टीम के साथी लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पाल ने जीओएटी कप पेनाल्टी शूटआउट में हिस्सा लिया।
इस दौरान रेड्डी भी फुटबॉल की पोशाक में नजर आए। मेसी ने यहां 7-ए साइड प्रदर्शनी मैच में सीएम रेड्डी के प्रतिनिधित्व वाली विजेता टीम सिंगारेनी आरआर 9 को जीओएटी कप प्रदान किया।
𝑴𝑬𝑺𝑺𝑰 𝑴𝑨𝑵𝑰𝑨 hits Hyderabad 🔥— Sony LIV (@SonyLIV) December 13, 2025
And the fans are thrilled to see the GOAT in person 🐐
Watch Messi's GOAT India tour on #SonyLIV ⚽️ pic.twitter.com/b8jESFKiLl
मेसी ने राहुल गांधी को भेंट की नंबर-10 जर्सी
कार्यक्रम के अंत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। लियोनेल मेसी ने राहुल गांधी को अपनी राष्ट्रीय टीम अर्जेंटीना की नबंर-10 जर्सी भेंट की। इस बीच आयोजक राहुल गांधी का परिचय कराते वक्त उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताने की गलती भी कर बैठे।
यह भी पढ़ें- दम है तो Lionel Messi को ढूंढकर दिखाओ, VIP ने फुटबॉलर को घेरा; फैंस को नहीं मिली अपने हीरो की झलक
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।