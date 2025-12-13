Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    CM रेवंत रेड्डी के साथ मेसी ने खेला फुटबॉल, राहुल गांधी को भेंट की नंबर-10 की जर्सी

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 11:19 PM (IST)

    मेसी ने राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में कुछ ऐसे स्किल्स दिखाए, जिससे वह दिग्गज खिलाड़ियों में शामिल हुए हैं। वह शाम 5:40 बजे हैदराबाद पहुंचे और तेल ...और पढ़ें

    Hero Image

    हैदराबाद की मेहमाननवाजी से खुश हुए मेसी।

    हैदराबाद, प्रेट्र। हैदराबाद में लियोन मेसी का कार्यक्रम कोलकाता में हुई अफरा-तफरी से बिल्कुल अलग रहा। यहां मेसी ने प्रदर्शनी फुटबॉल मैच में गेंद पर अपना गजब नियंत्रण दिखाते हुए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अच्छी प्लानिंग और अनुशासन के चलते मेसी के दौरे का यह दूसरा चरण सफल रहा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेसी ने राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में कुछ ऐसे स्किल्स दिखाए, जिससे वह दिग्गज खिलाड़ियों में शामिल हुए हैं। वह शाम 5:40 बजे हैदराबाद पहुंचे और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने ताज फलकनुमा पैलेस में उनका स्वागत किया। इसके बाद भीड़ की जोरदार तालियों के बीच उन्होंने स्टेडियम में प्रवेश किया।

    फैंस को किया संबोधित

    मेसी ने एक ट्रांसलेटर के माध्यम से भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी द्वारा दिखाए गए प्यार और स्नेह के बीच हैदराबाद में आकर मैं बहुत खुश हूं। तय कार्यक्रम के अनुसार मेसी और उनकी इंटर मियामी टीम के साथी लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पाल ने जीओएटी कप पेनाल्टी शूटआउट में हिस्सा लिया।

    इस दौरान रेड्डी भी फुटबॉल की पोशाक में नजर आए। मेसी ने यहां 7-ए साइड प्रदर्शनी मैच में सीएम रेड्डी के प्रतिनिधित्व वाली विजेता टीम सिंगारेनी आरआर 9 को जीओएटी कप प्रदान किया।

    मेसी ने राहुल गांधी को भेंट की नंबर-10 जर्सी

    कार्यक्रम के अंत में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। लियोनेल मेसी ने राहुल गांधी को अपनी राष्ट्रीय टीम अर्जेंटीना की नबंर-10 जर्सी भेंट की। इस बीच आयोजक राहुल गांधी का परिचय कराते वक्त उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बताने की गलती भी कर बैठे।

    यह भी पढ़ें- दम है तो Lionel Messi को ढूंढकर दिखाओ, VIP ने फुटबॉलर को घेरा; फैंस को नहीं मिली अपने हीरो की झलक