    लियोनेल मेसी ने किया अपने स्टेच्यू का उद्घाटन, शाहरुख के बेटे अब्राहम के साख खिंचवाई फोटो, किंग खान का रिएक्शन वायरल

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 12:17 PM (IST)

    दुनिया के महानतम फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी इस समय भारत दौरे पर हैं और कोलकाता से दौरे की शुरुआत कर रहे हैं। कोलकाता में मेसी ने अपने स्टेच्यू का उद् ...और पढ़ें

    लियोनेल मेसी ने की शाहरुख खान के बेटे से मुलाकात

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी इस समय भारत दौरे पर हैं। इस दौरे की शुरुआत मेसी ने कोलकाता से की है। तड़के सुबह कोलकाता में आने के बाद शहर में मेसी की एक झलक पाने के लिए बेताब लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। मेसी के ही फैंस में से एक हैं शाहरुख खान के बेटे अब्राहम। अब्राहम ने मेसी के साथ फोटो खिंचवाई और इस दौरान किंग खान ने जो रिएक्शन दिया वो वायरल हो गया।

    मेसी ने भारत दौरे की शुरुआत कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में वर्चुअली अपने 70 फीट ऊंचे स्टेच्यू का उद्घाटन कर की। इस दौरान पूरा स्टेडियम फैंस भरा था और मेसी के नाम की गूंज सुनाई दे रही थी। इसके बाद मेसी एक दोस्ताना मैच में शिरकत करेंगे।

    शाहरुख और अब्राहम की मुलाकात

    स्टेच्यू का उद्घाटन करने के बाद मेसी ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान से मुलाकात की। मेसी ने शाहरुख से हंसते हुए हाथ मिलाया और किंग खान ने भी खुले दिल से उनका अभिवादन किया। इस दौरान अब्राहम ने मेसी से ऑटोग्राफ भी लिया। शाहरुख ने मेसी के साथ इस दौरे पर आए उनके साथी लुइस सुआरेज और रोड्रीगो डे पॉल से भी मुलाकात की। फिर अब्राहम ने सभी के साथ फोटो खिंचवाया। शाहरुख इस दौरान पास में ही खड़े थे और अपने बेटे को स्टार फुटबॉल खिलाड़ी से बात करते हुए देख खुश हो रहे थे।

    स्टेच्यू में मेसी फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पकड़े हुए हैं। मेसी के रहते अर्जेंटीना ने साल 2022 में फीफा वर्ल्ड कप जीता था जो इस दिग्गज का पहला वर्ल्ड कप खिताब है।

    2011 के बाद पहला दौरा

    ये मेसी का साल 2011 के बाद भारत का पहला दौरा है। इससे पहले जब वह भारत आए थे तो सॉल्ट लेक स्टेडियम में वेनेजुएला के खिलाफ एक दोस्ताना मैच खेला था जिसमें अर्जेंटीना की टीम 1-0 से जीत हासिल करने में सफल रही थी। 14 साल बाद फिर मेसी लौटे हैं और पूरा देश उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। कोलकाता के बाद मेसी हैदराबाद जाएंगे।

