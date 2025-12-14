वानखेड़े में मेसी-तेंदुलकर की ऐतिहासिक जुगलबंदी, मुंबई पहुंचे फुटबॉलर ने वानखेड़े में एक घंटा बिताया
मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम ने भारतीय खेल इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया, जब दो महानतम खिलाड़ी फुटबॉल के दिग्गज लियोन मेसी और क्रिकेट के दि ...और पढ़ें
मुंबई, पीटीआई: रविवार को मुंबई के प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम ने भारतीय खेल इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया, जब दो महानतम खिलाड़ी फुटबॉल के दिग्गज लियोन मेसी और क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने एक भव्य समारोह में एक साथ मंच साझा किया। चार शहरों के 'गोट इंडिया टूर' के तीसरे पड़ाव पर पहुंचे मेसी ने वानखेड़े में एक घंटा बिताया। इस दौरान उन्होंने युवा फुटबॉल खिलाड़ियों, पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, भारतीय फुटबॉल के दिग्गज सुनील छेत्री और मनोरंजन जगत की हस्तियों से मुलाकात की।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मौके पर प्रोजेक्ट महा-देवा के शुभारंभ की घोषणा की, जिसका उद्देश्य राज्य भर में युवा फुटबॉल प्रतिभाओं की पहचान और उनका विकास करना है। कार्यक्रम के दौरान 2011 क्रिकेट विश्व कप जीत के गवाह रहे इस स्टेडियम में मौजूद खचाखच भरी भीड़ लगातार मेसी मेसी के नारे लगाती रही।
सचिन के शाम करीब 5:45 बजे पहुंचने के तुरंत बाद मेसी अपने इंटर मियामी के साथियों लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पाल के साथ मैदान पर आए। वानखेड़े में अनगिनत बार गूंज चुके सचिन सचिन के नारों के बीच, शायद पहली बार ऐसा हुआ जब दिन में सबसे ऊंची आवाज मेसी मेसी की रही। हालांकि, शाम को जब तेंदुलकर मेसी के साथ मंच पर आए तो सचिन सचिन के नारे एक बार फिर पूरे जोश में गूंज उठे।
भारत के लिए स्वर्णिम क्षण: तेंदुलकर
सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मैंने यहां कई अविस्मरणीय पल बिताए हैं। इसी मैदान पर कई सपनों ने अपनी मंजिल पाई है। आपके समर्थन के बिना हम 2011 में इस मैदान पर उन सुनहरे पलों को नहीं देख पाते। आज इन तीनों का यहां होना मुंबई, मुंबईकरों और भारत के लिए सचमुच एक स्वर्णिम क्षण है। लियो के बारे में क्या कहा जाए? उन्होंने सब कुछ हासिल किया है। हम उनकी लगन, दृढ़ता और प्रतिबद्धता की सराहना करते हैं।
सचिन ने मेसी को भेट की जर्सी
इस मौके पर सचिन तेंदुलकर ने मेसी को अपने हस्ताक्षर वाली नंबर 10 जर्सी भेंट की, जबकि अर्जेंटीना के विश्व कप विजेता कप्तान मेसी ने उन्हें एक फुटबाल भेंट कर सम्मान लौटाया। इस बीच, मेसी ने पूर्व भारतीय कप्तान सुनील छेत्री से बातचीत की और उन्हें अपनी अर्जेंटीना जर्सी भेंट की, जो उन्होंने मुख्यमंत्री फडणवीस को भी दी।
उन्होंने प्रदर्शनी मैच में खेलने वाली मित्रा स्टार्स और इंडिया स्टार्स टीमों के खिलाडि़यों से भी मुलाकात की। रविवार शाम युवा प्रतिभा खोज कार्यक्रम की शुरुआत के साथ मुख्यमंत्री फडणवीस ने तीनों मेहमानों का गुलदस्तों से स्वागत किया और मेसी को स्मृति-चिह्न भेंट किया।
शांत भाव से चलते हुए मैदान में उतरे
रविवार शाम सफेद टी-शर्ट और काले ट्रैक पैंट में मेसी रेड कार्पेट पर शांत भाव से चलते हुए मैदान में उतरे, जबकि प्रशंसक घंटों पहले से अपनी सीटों पर बैठकर उनका इंतजार कर रहे थे। जहां तेंदुलकर, मुख्यमंत्री फडणवीस, पूर्व एआइएफएफ अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और बॉलीवुड सितारे अजय देवगन, टाइगर श्राफ सहित अन्य गर्वारे पवेलियन के बालिंग एंड पर साइट-स्क्रीन के सामने बने क्षेत्र में मौजूद थे।
वहीं मेसी, सुआरेज और डी पाल मैदान में उतरते ही सक्रिय हो गए। इसके अलावा 7 बनाम 7 के इस प्रदर्शनी मैच में भारतीय पुरुष टीम के खिलाड़ी राहुल भेके, कोंशाम चिंगलेनसाना, भारतीय महिला फुटबॉल स्टार बाला देवी और छेत्री ने हिस्सा लिया।
