    कैसे गुस्से में बदल गई फैंस की खुशी, लियोनेल मेसी के इवेंट में जमकर कटा बवाल

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 03:35 PM (IST)

    अर्जेंटीना के स्टार लियोनेल मेसी इस समय भारत दौरे पर हैं, लेकिन उनके इस दौरे की शुरुआत अच्छी नहीं रही है। शनिवार को कोलकाता पहुंचे मेसी के एक कार्यक्र ...और पढ़ें

    मेसी के कार्यक्रम में बवाल

    स्पोर्टस डेस्क, नई दिल्ली। दुनिया के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ियों में शामिल लियोनेल मेसी तीन दिन के भारत दौरे पर हैं। अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी ने इसकी शुरुआत कोलकाता से की। वो शहर जिसे भारत में फुटबॉल का पर्याय माना जाता है। मेसी सुबह तड़के कोलकाता आए और तय कार्यक्रम के तहत उन्होंने अपने स्टेच्यू का उद्घाटन किया।

    सॉल्ट लेक स्टेडियम में फैंस अपने स्टार की एक झलक पाने को बेताब थे, लेकिन इसमें कमी रही तो फैंस ने स्टेडियम के अंदर आतंक मचा दिया। मैदान में बोतलें फेंकनी शुरू कर दीं और गैलरी की कुर्सियां भी उखाड़ फेंकी। इस मामले में कब-कब क्या हुआ, बताते हैं आपको।

    लियोनेल मेसी इवेंट की पूरी टाइमलाइन

    लियोनेल मेसी पहुंचे कोलकाता

    मेसी सुबह तड़के ढाई बजे अपनी इंटर मियामी टीम के साथी लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल के साथ कोलकाता पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनको देखने के लिए भारी भीड़ जमा थी। फैंस रात भर से एयरपोर्ट पर दिखाई दे रहे थे।

    मेसी ने किया स्टेच्यू का उद्घाटन

    लियोनेल मेसी अपने होटल से ही वर्जुअली सुबह 10 बजे लेक टाउन में लगे अपने 70 फीट ऊंचे स्टेच्यू का उद्घाटन किया। इसके बाद मेसी ने शाहरुख खान और उनके बेटे अब्राहम से मुलाकात की। उन्होंने अब्राहम के साथ फोटो भी खिंचवाई। मोहन बागान सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका से भी उन्होंने मुलाकात की।

    सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे मेसी

    इसके बाद मेसी अपने साथी सुआरेज और पॉल के साथ कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम पहुंचे। यहां पहले से ही हजारों फैंस मौजूद थे और मेसी की देखने के लिए उतावले थे। वह शाहरुख, सौरव गांगली और ममता बनर्जी से मिलने के बाद स्टेडियम का चक्कर लगाने वाले थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।

    फैंस ने मचाया तांडव

    इसी बीच अचानक फैंस ने बवाल काट दिया। फैंस ने स्टेडियम के अंदर बोतलें फेंकनी शुरू कर दीं और गैलरी में लगीं कुर्सियां भी उखाड़ फेंकी। फैंस का कहना था कि मेसी को हस्तियों और अधिकारियों ने इस कदर घेर लिया था कि वह दिखाई नहीं दे रहे थे। इसी कारण फैंस गुस्सा हो गए और आतंक मचा दिया जिसके चलते मेसी का मैदान पर चक्कर लगाने का कार्यक्रम रद कर दिया गया। उन्हें सुरक्षित तरीके से स्टेडियम के बाहर निकाल दिया गया।

    ममता बनर्जी ने मांगी माफी

    पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस कार्यक्रम के लिए निकल चुकी थीं, लेकिन बीच रास्ते में से लौट गईं। उनकी और मेसी की मुलाकात भी नहीं हो पाई। इसके बाद ममता ने एक्स पर पोस्ट लिखते हुए मेसी के अलावा सभी स्पोर्ट्स लवर्स से माफी मांगी। उन्होंने आयोजकों को जमकर लताड़ भी लगाई और मामले में जांच कमेटी का गठन भी किया।

    हैदराबाद जाएंगे मेसी

    अब मेसी कोलकाता से हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। शनिवार को ही वह एक प्रदर्शनी मैच में हिस्सा लेंगे और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवांत रेड्डी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद उन्हें मुंबई और नई दिल्ली भी जाना है। हालांकि, उनके भारत दौरे की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है।

