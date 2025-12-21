एमबापे ने की क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बराबरी, रीयल मैड्रिड के लिए दागा सत्र का 59वां गोल

बार्सिलोना, एपी : स्टार स्ट्राइकर काइलियन एमबापे ने अपनी 27वीं जन्मतिथि पर साल 2025 में रीयल मैड्रिड के लिए अपना 59वां गोल करके एक साल में सबसे अधिक गोल करने के क्लब रिकॉर्ड की बराबरी की, जो कि अब तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम पर दर्ज था। रोनाल्डो ने 2013 में यह रिकॉर्ड बनाया था। एमबापे ने रिकॉर्ड गोल करने के बाद रोनाल्डो के अंदाज में ही जश्न मनाया।

फ्रांस के स्ट्राइकर एमबापे के लिए यह उपलब्धि हासिल करना लगभग असंभव रहा था, क्योंकि रीयल मैड्रिड का यह इस साल का आखिरी मैच था। एमबापे ने हालांकि मैच समाप्त होने से चार मिनट पहले पेनाल्टी किक को गोल में बदलकर रोनाल्डो की बराबरी की जिससे रीयल मैड्रिड ने सेविया पर 2-0 से जीत दर्ज की।

एमबापे ने कहा, क्रिस्टियानो ने जो किया, वह अविश्वसनीय है। वह मेरे आदर्श हैं। वह रीयल मैड्रिड के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं। मेरा यह जश्न उनको समर्पित है। मेरा उनसे बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं उन्हें और रीयल मैड्रिड के सभी प्रशंसकों को क्रिसमस और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। रीयल मैड्रिड की तरफ से जूड बेलिंघम ने 38वें मिनट में हेडर से पहला गोल किया था।

पांचवीं बार पहले स्थान पर रहेगा आर्सेनल आर्सेनल ने विक्टर ग्योकेरेस के पहले हाफ में पेनल्टी पर किए गोल की बदौलत एवर्टन पर 1-0 की जीत प्राप्त की जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि आर्सेनल 25 दिसंबर को प्रीमियर लीग में पांचवीं बार पहले स्थान पर रहेगा। इससे पहले जब चार अवसरों पर आर्सेनल क्रिसमस तक शीर्ष पर रहा था तब वह खिताब नहीं जीत पाया था। आर्सेनल के बाद मैनचेस्टर सिटी दूसरे स्थान पर है। वह आर्सेनल से केवल दो अंक पीछे है। उसने वेस्ट हैम को 3-0 से हराया।