आइवरी कोस्ट और कैमरून जीत के साथ नॉकआउट में, अफ्रीका कप आफ नेशंस में गैबान और मोजांबिक को हराया

कासाब्लांका, एपी: बाजौमाना टूरे के स्टापेज टाइम के गोल की बदौलत गत चैंपियन आइवरी कोस्ट ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस में बुधवार को गैबान को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट के नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। आइवरी कोस्ट की यह जीत दो गोल से पिछड़ने के बाद वापसी से मिली। वहीं, पांच बार के विजेता कैमरून ने भी मोजांबिक को 2-1 से हराकर नॉकआउट में जगह बनाई।

आइवरी कोस्ट के क्रिस्टोफर ओपेरी ने टूरे को क्रास दिया, जिस पर उन्होंने हेडर से विजयी गोल किया। इससे पहले ओपेरी ने 84वें मिनट में साथी सब्स्टीट्यूट इवान गेसांड को गैबान के विरुद्ध बराबरी का गोल दागने में भी मदद की। गैबान पहले ही दो हार के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गया था।

हालांकि, कैमरून से हारा मोजांबिक चार सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों में से एक के रूप में अंतिम 16 में पहुंच गया। अब अंतिम 16 आइवरी कोस्ट मंगलवार को बुर्किना फासो का सामना करेगा। वहीं, कैमरून रविवार को रबात में दक्षिण अफ्रीका और मोजांबिक सोमवार को नाइजीरिया से भिड़ेगा।

हार के बावजूद सूडान आगे बढ़ा अपने अंतिम ग्रुप मैच में बुर्किना फासो से 2-0 से हारने के बावजूद सूडान सर्वश्रेष्ठ तीसरे स्थान पर रहने वाली टीमों में से एक के रूप में नाकआउट दौर में पहुंच गया। सूडान में भीषण युद्ध के बीच इस उपलब्धि पर कोच जेम्स अप्पिया ने कहा कि यह सभी सूडानी लोगों के लिए अच्छा है। अब अंतिम-16 में शनिवार को सूडान का सामना 2021 के चैंपियन सेनेगल से होगा। वहीं पहले ही नाकआउट दौर में पहुंच चुके अल्जीरिया ने अपने ग्रुप चरण के आखिरी मैच में इक्वेटोरियल गिनी को 3-1 से हरा दिया।

एमबापे घुटने की चोट के कारण हुए बाहर स्पेनिश क्लब रीयल मैड्रिड ने बुधवार को बताया कि उसके फारवर्ड किइलियन एमबापे के बाएं घुटने में चोट लग गई है। क्लब ने उनके घुटने में मोच होने की जानकारी दी पर उनके ठीक होने का कोई समय नहीं बताई। हालांकि, जानकारी है कि एमबापे इस चोट के चलते कम से कम तीन हफ्तों तक मैदान से बाहर रहेंगे।

एमबापे पिछले कई हफ्तों से अपने घुटने के लेटरल लिगामेंट की समस्या से जूझ रहे थे और बुधवार सुबह किए गए एमआरआइ चोट का पता चला। एमबापे फिलहाल शानदार फार्म में हैं। उन्होंने 2025 में मैड्रिड के लिए 59 गोल किए, जो एक साल में सबसे ज्यादा गोल करने का क्लब रिकार्ड बनाया। इससे पहले यह रिकार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम था। मैड्रिड का अगला मैच रविवार को ला लीगा में रियल बेटिस से है।