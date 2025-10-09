प्रेट्र, सिंगापुर। दस खिलाड़‍ियों के साथ खेल रही भारतीय टीम ने मैच के अंतिम क्षणों में विरोधी टीम की रक्षात्मक चूक का फायदा उठाकर गुरुवार को सिंगापुर 1-1 से बराबरी पर रोककर एशियाई कप फुटबॉल के लिए क्वालीफाई करने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा।

सिंगापुर ने पहले हाफ के पहले मिनट में ही इखसान फंडी के गोल की बदौलत बढ़त बना ली, जिससे भारतीय टीम ग्रुप सी के मैच में शुरुआत में ही बैकफुट पर आ गई। रहीम अली ने हालांकि 90वें मिनट में गोल दागकर भारत को बराबरी दिला दी।

सिंगापुर के जोर्डन इमाविवे ने बड़ी गलती करते हुए भारत को गोल तोहफे में दे दिया। खालिद जमील की भारतीय टीम दूसरा लगभग पूरा हाफ 10 खिलाड़‍ियों के साथ खेला क्योंकि मुख्य डिफेंडर संदेश झिंगन को 47वें मिनट में दूसरा पीला कार्ड मिलने के बाद मैदान से बाहर भेज दिया गया।