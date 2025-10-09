IND vs SGP: भारतीय टीम ने एशियाई कप फुटबॉल के लिए क्वालीफाई करने की उम्मीदें रखी बरकरार, सिंगापुर के खिलाफ मैच खेला ड्रॉ
भारत और सिंगापुर के बीच मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। भारतीय टीम ने इस तरह एशियाई कप फुटबॉल के लिए क्वालीफाई करने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा। भारत की तरफ से रहीम अली ने 90वें मिनट में गोल दागा। सिंगापुर के लिए इखसान मंडी ने गोल दागा था। भारतीय टीम ने सिंगापुर के खिलाफ दूसरा हाफ लगभग 10 खिलाड़ियों के साथ खेला।
प्रेट्र, सिंगापुर। दस खिलाड़ियों के साथ खेल रही भारतीय टीम ने मैच के अंतिम क्षणों में विरोधी टीम की रक्षात्मक चूक का फायदा उठाकर गुरुवार को सिंगापुर 1-1 से बराबरी पर रोककर एशियाई कप फुटबॉल के लिए क्वालीफाई करने की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा।
सिंगापुर ने पहले हाफ के पहले मिनट में ही इखसान फंडी के गोल की बदौलत बढ़त बना ली, जिससे भारतीय टीम ग्रुप सी के मैच में शुरुआत में ही बैकफुट पर आ गई। रहीम अली ने हालांकि 90वें मिनट में गोल दागकर भारत को बराबरी दिला दी।
सिंगापुर के जोर्डन इमाविवे ने बड़ी गलती करते हुए भारत को गोल तोहफे में दे दिया। खालिद जमील की भारतीय टीम दूसरा लगभग पूरा हाफ 10 खिलाड़ियों के साथ खेला क्योंकि मुख्य डिफेंडर संदेश झिंगन को 47वें मिनट में दूसरा पीला कार्ड मिलने के बाद मैदान से बाहर भेज दिया गया।
झिंगन चेहरे पर काला मास्क लगाकर खेल रहे थे, क्योंकि पिछले महीने सीएएफए नेशंस कप के दौरान उनके गाल की हड्डी में फ्रेक्चर हो गया था जिसके लिए सर्जरी की जरूरत थी।
बांग्लादेश के विरुद्ध गोल रहित ड्रॉ और पिछले मैच में हांगकांग से 0-1 से हार के बाद भारत के अब तीन मैच में दो अंक हैं। टीम की 2027 में होने वाले मुख्य टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करने की राह काफी मुश्किल है।
