    Cristiano Ronaldo बने पहले अरबपति फुटबॉलर, नेटवर्थ हुई 1.4 बिलियन डॉलर

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 11:13 PM (IST)

    40 वर्षीय रोनाल्डो की यह संपत्ति उनके हालिया सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नस्त्र के साथ किए गए करार के बाद आई है, जिसकी कीमत 400 मिलियन डॉलर (करीब 3350 करोड़ रुपये) से अधिक है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, रोनाल्डो ने 2002 से 2023 के बीच बतौर खिलाड़ी 550 मिलियन डॉलर (4881 करोड़ रुपये) से अधिक की सैलरी अर्जित की।

    क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने अरबपति फुटबॉलर। फाइल फोटो

    रायटर, एजेंसी। फुटबॉल के मैदान पर कई रिकॉर्ड ध्वस्त करने वाले पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कमाई के मामले में भी सभी को पछाड़ दिया है। रोनाल्डो अब फुटबॉल इतिहास के पहले अरबपति खिलाड़ी बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलिनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, रोनाल्डो की कुल संपति संपत्ति अब 1.4 बिलियन डॉलर (करीब 12426 करोड़ रुपये) आंकी गई है।

    40 वर्षीय रोनाल्डो की यह संपत्ति उनके हालिया सऊदी अरब के फुटबॉल क्लब अल नस्त्र के साथ किए गए करार के बाद आई है, जिसकी कीमत 400 मिलियन डॉलर (करीब 3350 करोड़ रुपये) से अधिक है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, रोनाल्डो ने 2002 से 2023 के बीच बतौर खिलाड़ी 550 मिलियन डॉलर (4881 करोड़ रुपये) से अधिक की सैलरी अर्जित की।

    नाइकी से 10 साल का करार

    इसके अलावा, उनका नाइकी के साथ 10 वर्ष का करार, जिसकी वार्षिक कीमत लगभग 18 मिलियन डॉलर (159 करोड़ रुपये) है। इसके अलावा अरमानी, कैस्ट्राल जैसे ब्रांड्स के साथ साझेदारी ने उनकी संपत्ति में 175 मिलियन डालर (1153 करोड़ रुपये) से अधिक जोड़े।

    2023 में मैनचेस्टर युनाइटेड से अल नस्त्र में स्थानांतरण ने उन्हें दुनिया का सबसे ज्यादा वेतन पाने वाला फुटबॉल खिलाड़ी बना दिया था। उनका वार्षिक वेतन 237 मिलियन डालर (2103 करोड़ रुपये) है। साथ ही बोनस और क्लब के 15त्‍‌न शेयर भी शामिल हैं।

    दुनिया के चुनिंदा अरबपति एथलीटों में शामिल

    रोनाल्डो अब उन खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए हैं जिनकी संपत्ति अरबों में है। इस सूची में माइकल जार्डन, मैजिक जानसन, लेब्रोन जेम्स, टाइगर वुड्स और रोजर फेडरर जैसे दिग्गज भी शामिल हैं। उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी लियोन मेसी ने अपने करियर में अब तक 600 मिलियन डालर से अधिक (टैक्स से पहले) कमाए हैं, लेकिन अरबपति का दर्जा फिलहाल रोनाल्डो को ही मिला है।

