    VIDEO: पाकिस्तान में फुटबॉल मैच के दौरान आर्मी टीम से हुई वाप्डा की लड़ाई, जमकर बरसे लात-घूंसे; कई घायल

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 04:45 PM (IST)

    केपीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेशल गेम्स फुटबॉल के सेमीफाइनल के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए और अधिकारी भी बीच में कूद पड़े। दोनों टी ...और पढ़ें

    Hero Image

    फुटबॉल मैच के दौरान हुई लड़ाई। फोटो- स्क्रीन ग्रैब

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। कराची में पाकिस्तान आर्मी और वाप्डा फुटबॉल टीम के बीच सेमीफाइनल मैच के बाद हुई झड़प हो गई। मारपीट के दौरान कई खिलाड़ी और अधिकारी घायल हो गई। दोनों टीमों ने एक-दूसरे को जमकर लात घूंसो से मारा। अब इस घटना की जांच पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ और देश की सर्वोच्च ओलंपिक संस्था कर रही है।

    दरअसल, केपीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेशल गेम्स फुटबॉल के सेमीफाइनल के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए और अधिकारी भी बीच में कूद पड़े। दोनों टीमें एक-दूसरे को घूंसे और लात मारते हुए दिखाई दिए। खास बात यह रही कि मैच का सीधा प्रसारण हो रहा था, तभी ये घटना कैमरे में कैद हो गई।

    वायरल हुआ लड़ाई का वीडियो

    इस झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कई लोगों ने दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। यह घटना तब घटी जब वाप्डा के खिलाड़ी आर्मी टीम के ड्रेसिंग रूम के ठीक सामने जीत का जश्न मना रहे थे। वाप्डा के खिलाड़ी जोश में थे र गुस्से में इशारा कर रहे थे।

    मैच रेफरी के साथ दुर्व्यवहार

    वीडियो में दिखाया गया है कि कुछ वाप्डा खिलाड़ी मैच रेफरी का पीछा करते हुए उनके चेंजिंग रूम में घुस गए। अन्य अधिकारियों और खिलाड़ियों द्वारा बचाए जाने से पहले उन्होंने उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार भी किया। दरअसल, वाप्डा के खिलाड़ी रेफरी द्वारा अपने विरोधियों को पेनल्टी किक दिए जाने से नाखुश थे।

    पीएफएफ के एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने घटना का संज्ञान लिया है और पाकिस्तान ओलंपिक संघ भी इस मामले की जांच करेगा। क्योंकि यह मामला राष्ट्रीय खेल के अंतर्गत आता है।

