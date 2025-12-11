VIDEO: पाकिस्तान में फुटबॉल मैच के दौरान आर्मी टीम से हुई वाप्डा की लड़ाई, जमकर बरसे लात-घूंसे; कई घायल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। कराची में पाकिस्तान आर्मी और वाप्डा फुटबॉल टीम के बीच सेमीफाइनल मैच के बाद हुई झड़प हो गई। मारपीट के दौरान कई खिलाड़ी और अधिकारी घायल हो गई। दोनों टीमों ने एक-दूसरे को जमकर लात घूंसो से मारा। अब इस घटना की जांच पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ और देश की सर्वोच्च ओलंपिक संस्था कर रही है।

दरअसल, केपीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेशल गेम्स फुटबॉल के सेमीफाइनल के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए और अधिकारी भी बीच में कूद पड़े। दोनों टीमें एक-दूसरे को घूंसे और लात मारते हुए दिखाई दिए। खास बात यह रही कि मैच का सीधा प्रसारण हो रहा था, तभी ये घटना कैमरे में कैद हो गई।