डेविड बैकहम का परिवार बिखरा, बाप-बेटे की लड़ाई सोशल मीडिया के जरिये दुनिया के सामने आई; ऐसे हुई विवाद की शुरुआत

स्‍पोर्ट्स डेस्‍क, नई दिल्‍ली। इंग्‍लैंड के पूर्व दिग्‍गज फुटबॉलर डेविड बैकहम का पारिवारिक विवाद सार्वजनिक हो चुका है। डेविड और उनकी पत्‍नी विक्‍टोरिया ने कथित रूप से इंस्‍टाग्राम पर सबसे बड़े बेटे ब्रूकलिन को अनफॉलो कर दिया है। इससे पहले ब्रूकलिन ने भी अपने माता-पिता को इंस्‍टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस हरकत के बाद तय हो गया है कि बैकहम का परिवार बिखरने जा रहा है। ब्रूकलिन ने अपने छोटे भाइयों रोमियो और क्रूज बैकहम को भी कथित रूप से इंस्‍टाग्राम पर ब्‍लॉक कर दिया है। इस बीच देखने को मिला कि ब्रूकलिन की पत्‍नी निकोला पेट्ज बैकहम पिछले कुछ समय से बैकहम परिवार के सदस्‍यों को फॉलो ही नहीं कर रही हैं।

बता दें कि ब्रूकलिन की शादी के समय से बैकहम परिवार में रिश्‍तों में दरार की शुरुआत हुई। पिछले कुछ समय में ऐसे कई मौके रहे, जहां बैकहम परिवार में बिखराव की स्थिति के संकेत मिले, लेकिन अब इंस्‍टाग्राम पर अनफॉलो के बाद इसे आधिकारिक पुष्टि मिलने जा रही है।

चलिए आपको बताते हैं कि कब बड़े इवेंट्स पर नजर आया कि बैकहम परिवार एकजुट नहीं हैं। डेविड बैकहम का 50वां जन्‍मदिन - डेविड बैकहम ने मई में अपना 50वां जन्‍मदिन मनाया। उनकी बर्थ-डे पार्टी का जोरदार जश्‍न मना, लेकिन इसमें ब्रूकलिन शामिल नहीं हुए। ब्रूकलिन की इस जश्‍न में कमी साफ महसूस हुई जबकि उन्‍हें आमंत्रण भेजा गया था।

बैकहम परिवार नदारद - ब्रूकलिन और निकोल ने अगस्‍त 2025 में दोबारा शादी की रस्‍में न्‍यूयॉर्क में पूरी की। तब बैकहम परिवार का कोई सदस्‍य इसमें शामिल नहीं हुआ। डेविड बैकहम की नाइटहुड सेरेमनी - डेविड बैकहम को नवंबर में नाइटहुड से सम्‍मानित किया गया। पूर्व फुटबॉलर का परिवार उनके साथ इस समारोह में शामिल हुआ। हालांकि, ब्रूकलिन और निकोल कहीं नजर नहीं आएं। क्रिस्‍मस 2025 - ब्रूकलिन के बारे में खबर मिली कि वो क्रिस्‍मस को निकोल के परिवार के साथ फ्लोरिडा में सेलिब्रेट कर रहे हैं। इससे भी संकेत मिला कि बैकहम और उनके बड़े बेटे के बीच दूरियां बढ़ चुकी हैं।

भाई ने कर‍ दिया ब्‍लॉक सोशल मीडिया पर खबरें उड़ी कि डेविड और विक्‍टोरिया ने ब्रूकलिन को अनफॉलो किया, तो क्रूज ने दावा किया कि उनका परिवार जब उठा तो पाया कि ब्रूकलिन ने सभी को ब्‍लॉक कर दिया है। उन्‍होंने अपनी इंस्‍टाग्राम स्‍टोरी पर लिखा, 'यह सही नहीं है। मेरी मां और पिता कभी अपने बेटे को अनफॉलो नहीं करेंगे। चलिए सच्‍चाई को जानते हैं। वो जब सुबह उठे तो मेरे साथ पाया कि ब्‍लॉक हो गए हैं।'

कैसे शुरू हुआ व‍िवाद डेविड बैकहम और बड़े बेटे ब्रूकलिन के बीच दूरियां 2022 में शादी से शुरू हुई। ब्रूकलिन की पत्‍नी निकोल ने अपनी सास द्वारा डिजाइन किए ग्राउन की जगह वेलेंटिनो कोटूर की ड्रेस को प्राथमिकता दी। यह कथित रूप से तकरार का पहला कारण रहा। आगे खबर आई कि विक्‍टोरिया ने शायद मार्क एंथनी का रिसेप्‍शन में डांस परफॉर्मेंस होने नहीं दिया, जिससे तनाव बढ़ा।

पारिवारिक तकरार तब और बढ़ गई जब कुछ लोगों ने कहा कि ब्रूकलिन ने अपने पेशेवर नाम से बैकहम सरनेम को हटाने का सोचा। ब्रूकलिन चाहते हैं कि वो साधारण तौर पर ब्रूकलिन पेट्ज कहलाएं। अगर इस कदम को रोकना है तो ब्रूकलिन चाहते हैं कि उनकी मां विक्‍टोरिया माफी मांगे।