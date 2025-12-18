Language
    FIFA Best Awards 2025: डेंबेले-बोनमाटी को सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार

    By Digital Desk Edited By: Priyanka Joshi
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 05:00 PM (IST)

    फीफा अवार्ड्स 2025 में ओस्मान डेंबेले को सर्वश्रेष्ठ पुरुष और ऐताना बोनमाटी को सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया। सरीना विगमैन को सर्वश्रे ...और पढ़ें

    Hero Image

    ओस्मान डेंबेले और ऐताना बोनमाटी ने जीता फीफा अवॉर्ड्स 2025

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फ्रांस के स्टार फुटबालर ओस्मान डेंबेले और स्पेन की दिग्गज मिडफील्डर ऐताना बोनमाटी को मंगलवार को फीफा अवा‌र्ड्स में वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला खिलाड़ी के पुरस्कार दिया गया। इससे पहले दोनों ही खिलाड़ी इसी वर्ष पुरुष और महिला बैलन डिओर जीतकर अपनी श्रेष्ठता साबित कर चुके हैं।डेंबले ने पीएसजी के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए क्लब को उसके इतिहास का पहला चैंपियंस लीग खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

    उनकी गति, तकनीक और निर्णायक मौकों पर गोल करने की क्षमता ने पूरे सत्र में पीएसजी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वहीं बोनमाटी ने स्पेन की राष्ट्रीय टीम और बार्सिलोना के लिए बेहतरीन खेल दिखाते हुए महिला फुटबाल में अपना दबदबा कायम रखा। फीफा बेस्ट अवा‌र्ड्स का चयन प्रक्रिया वैश्विक स्तर पर की जाती है, जिसमें राष्ट्रीय टीमों के कप्तान, कोच, मीडिया प्रतिनिधि और दुनिया भर के प्रशंसक मतदान करते हैं।

    इंग्लैंड की महिला टीम की मुख्य कोच सरीना विगमैन को सर्वश्रेष्ठ महिला कोच का पुरस्कार मिला। उनके नेतृत्व में इंग्लैंड ने स्विट्जरलैंड में आयोजित महिला यूरो कप का खिताब जीतते हुए लगातार दूसरी बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। पुरुष वर्ग में पीएसजी के कोच लुइस एनरिक को सर्वश्रेष्ठ कोच चुना गया, जिन्होंने क्लब को चैंपियंस लीग के साथ-साथ फ्रेंच लीग का खिताब भी दिलाया।

    फीफा ने अपने वार्षिक 'द बेस्ट' अवा‌र्ड्स का आयोजन कतर की राजधानी दोहा में एक निजी रात्रिभोज के दौरान किया। यह कार्यक्रम इंटरकांटिनेंटल कप मुकाबले से पहले आयोजित हुआ, जिसमें पीएसजी का सामना दक्षिण अमेरिका की नई चैंपियन टीम फ्लेमेंगो से होना था।

    ओवाले की स्कार्पियन किक व मोंटिएल के ओवरहेड शॉट

    सर्वश्रेष्ठ गोल महिला फुटबाल की सबसे महंगी खिलाड़ी लिजाबेथ ओवाले के 'स्कार्पियन किक' और सैंटियागो मोंटिएल के लंबी दूरी के 'ओवरहेड शाट' को 2025 सत्र के लिए सर्वश्रेष्ठ गोल का पुरस्कार दिया गया। दोनों ने गोल करते समय गेंद को नेट की ओर पीठ करके मारा था। प्रशंसकों के वोटों के आधार पर ओवाले को मार्टा पुरस्कार और मोंटिएल को पुस्कास पुरस्कार के लिए चुना गया है।

    ओवाले ने मेक्सिकन लीग में 'तिग्रेस' का प्रतिनिधित्व करते हुए गुआडालाजारा के विरुद्ध हवा में उछलते हुए अपनी एड़ी से गेंद को फ्लिक कर गोल किया था। यह गोल स्कार्पियन किक कहलाता है। मोंटिएल ने अर्जेंटीना की 'प्राइमेरा डिवीजन में रीवाडाविया के विरुद्ध खेलते हुए इंडिपेंडियंटे के लिए गोल किया था। कार्नर से डिफेंडर के हेडर के बाद उछलती हुई गेंद को उन्होंने लगभग 22 मीटर (यार्ड) दूर से हवा में उछलकर ओवरहेड शाट से गोल में बदला।