    Football Round-Up: Cristiano Ronaldo ने एक खास रिकॉर्ड किया अपने नाम, अब तक इन टीमों ने कटाया वर्ल्‍ड कप का टिकट

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Nigam
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 07:28 PM (IST)

    क्रिस्टियानो रोनाल्‍डो ने विश्‍व कप क्‍वालीफायर में पुर्तगाल का प्रतिनिधित्‍व करते हुए हंगरी के खिलाफ दो गोल दागकर एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। रोनाल्‍डो ने अपने 50 विश्‍व कप क्‍वालीफायर मैचों में 41 गोल दागे। इसके साथ ही उनके नाम अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक 143 गोल दर्ज हो चुके हैं, जो पुरुष फुटबॉल में एक विश्व रिकॉर्ड है। पुर्तगाल-हंगरी का मैच ड्रॉ रहा।

    क्रिस्टियानो रोनाल्‍डो

    एपी, लिस्बन। फुटबॉल के महानतम खिलाड़‍ियों में शुमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मंगलवार को हंगरी के विरुद्ध खेले गए विश्व कप क्वालीफायर मुकाबले में दो गोल दागकर एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। पहला गोल रोनाल्डो ने 22वें मिनट में करीब से करते हुए विश्व कप क्वालिफायर्स में 40वां गोल पूरा किया।

    इसके साथ ही उन्होंने ग्वाटेमाला के पूर्व खिलाड़ी कार्लोस रुइज को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 39 गोल थे। रोनाल्डो ने पहले हाफ के इंजरी टाइम में एक और गोल दागकर अपना रिकॉर्ड 41 गोल तक पहुंचा दिया।

    रोनाल्‍डो का वर्ल्‍ड रिकॉर्ड

    अल नस्त्र क्लब के इस स्टार खिलाड़ी ने अब तक खेले गए 50 विश्व कप क्वालिफायर मुकाबलों में 41 गोल किए हैं। इसके साथ ही उनके नाम अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक 143 गोल दर्ज हो चुके हैं, जो पुरुष फुटबॉल में एक विश्व रिकॉर्ड है।

    हालांकि रोनाल्डो को 78वें मिनट में मैदान से बाहर बुला लिया गया, उस समय पुर्तगाल 2-1 से आगे था। इंजरी टाइम में हंगरी के डोमिनिक सोबोस्लाई ने गोल कर मैच 2-2 से ड्रॉ करा दिया। इस परिणाम के बावजूद पुर्तगाल अभी भी ग्रुप एफ में पांच अंकों की बढ़त के साथ शीर्ष पर है, जबकि हंगरी दूसरे स्थान पर बना हुआ है।

    लातविया को रौंद इंग्लैंड विश्व कप में

    इंग्लैंड अगले साल होने वाले फुटबॉल विश्व कप में जगह बनाने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है। इंग्लैंड ने लातिवया को 5-0 से रौंदकर विश्व कप का टिकट कटाया। इस जीत में इंग्लिश कप्तान हैरी केन ने दो गोल दागे। इंग्लैंड ने दो मैच शेष रहते अपने ग्रुप में पहला स्थान पक्का कर लिया। इंग्लैंड इस तरह से लगातार आठवें विश्व कप में भाग लेगा। इंग्लैंड की टीम ने जर्मन कोच थामस ट्यूशेल के मार्गदर्शन में अब तक छह मैचों में एक भी गोल नहीं खाया है।

    इटली ने इजरायल को हराया

    पिछले दो विश्व कप में जगह बनाने में विफल रहने वाले इटली ने इजरायल को 3-0 से हराकर कम से कम प्लेआफ में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। इटली की टीम अभी अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। स्पेन ने बुल्गारिया को 4-0 से हराकर अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। वह तुर्किये से तीन अंक आगे है जिसने जार्जिया को घरेलू मैदान पर 4-1 से हराया।

    इन टीमों ने भी कटाया विश्व कप का टिकट

    • सऊदी अरब ने इराक के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर क्वालीफाई किया
    • कतर ने यूएई को 2-1 से हराया और विश्व कप में जगह बनाई
    • दक्षिण अफ्रीका ने रवांडा को 3-0 से हराकर दूसरी बार विश्व कप में जगह बनाई
    • सेनेगल ने मारिटानिया को 4-0 से हराकर लगातार तीसरी बार विश्व कप में प्रवेश किया
    • आइवरी कोस्ट ने केन्या पर 3-0 की जीत से विश्व कप में क्वालीफाई किया

