एपी, लिस्बन। फुटबॉल के महानतम खिलाड़‍ियों में शुमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मंगलवार को हंगरी के विरुद्ध खेले गए विश्व कप क्वालीफायर मुकाबले में दो गोल दागकर एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया। पहला गोल रोनाल्डो ने 22वें मिनट में करीब से करते हुए विश्व कप क्वालिफायर्स में 40वां गोल पूरा किया।

इसके साथ ही उन्होंने ग्वाटेमाला के पूर्व खिलाड़ी कार्लोस रुइज को पीछे छोड़ दिया, जिनके नाम 39 गोल थे। रोनाल्डो ने पहले हाफ के इंजरी टाइम में एक और गोल दागकर अपना रिकॉर्ड 41 गोल तक पहुंचा दिया। रोनाल्‍डो का वर्ल्‍ड रिकॉर्ड अल नस्त्र क्लब के इस स्टार खिलाड़ी ने अब तक खेले गए 50 विश्व कप क्वालिफायर मुकाबलों में 41 गोल किए हैं। इसके साथ ही उनके नाम अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक 143 गोल दर्ज हो चुके हैं, जो पुरुष फुटबॉल में एक विश्व रिकॉर्ड है।

हालांकि रोनाल्डो को 78वें मिनट में मैदान से बाहर बुला लिया गया, उस समय पुर्तगाल 2-1 से आगे था। इंजरी टाइम में हंगरी के डोमिनिक सोबोस्लाई ने गोल कर मैच 2-2 से ड्रॉ करा दिया। इस परिणाम के बावजूद पुर्तगाल अभी भी ग्रुप एफ में पांच अंकों की बढ़त के साथ शीर्ष पर है, जबकि हंगरी दूसरे स्थान पर बना हुआ है।

लातविया को रौंद इंग्लैंड विश्व कप में इंग्लैंड अगले साल होने वाले फुटबॉल विश्व कप में जगह बनाने वाला यूरोप का पहला देश बन गया है। इंग्लैंड ने लातिवया को 5-0 से रौंदकर विश्व कप का टिकट कटाया। इस जीत में इंग्लिश कप्तान हैरी केन ने दो गोल दागे। इंग्लैंड ने दो मैच शेष रहते अपने ग्रुप में पहला स्थान पक्का कर लिया। इंग्लैंड इस तरह से लगातार आठवें विश्व कप में भाग लेगा। इंग्लैंड की टीम ने जर्मन कोच थामस ट्यूशेल के मार्गदर्शन में अब तक छह मैचों में एक भी गोल नहीं खाया है।

इटली ने इजरायल को हराया पिछले दो विश्व कप में जगह बनाने में विफल रहने वाले इटली ने इजरायल को 3-0 से हराकर कम से कम प्लेआफ में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली है। इटली की टीम अभी अपने ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। स्पेन ने बुल्गारिया को 4-0 से हराकर अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। वह तुर्किये से तीन अंक आगे है जिसने जार्जिया को घरेलू मैदान पर 4-1 से हराया।