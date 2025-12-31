जीत के साथ साल के अंत में शीर्ष पर रहा आर्सेनल, विला को 4-1 से हराया, मैच के दूसरे हाफ में हुए सभी गोल

लंदन, एपी: इंग्लिश प्रीमियर लीग में मंगलवार रात आर्सेनल ने एस्टन विला को घर पर 4-1 से हराकर यह सुनिश्चित किया कि वह साल के अंत तक लीग की अंक तालिका में शीर्ष पर रहे। मैच के दूसरे हाफ में आर्सेनल के चारों और विला की ओर से एकमात्र गोल हुआ।

आर्सेनल के डिफेंडर गैब्रियल मैगालहेस ने दूसरे हाफ की शुरुआत में हेडर से गोल किया और मिडफील्डर मार्टिन जुबिमेंडी ने 52वें मिनट में गोल किया। विंगर लिएंड्रो ट्रोसार्ड ने 69वें मिनट में पेनाल्टी एरिया के किनारे से शानदार तरीके से तीसरा गोल किया और 78 वें मिनट में चौथा गोल असिस्ट असिस्ट किया, जिसे सब्स्टीट्यूट गैब्रियल जीसस ने स्कोर में बदल दिया।

जीसस इससे एक मिनट पहले ही बेंच से आए थे। आर्सेनल की यह जीत इसलिए भी और महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उनके मुख्य मिडफील्डर डेक्लान राइस घुटने की चोट के कारण बाहर थे और विला सभी प्रतियोगिताओं में लगातार 11 जीत के बाद यह मैच खेल रहा था। विला के लिए ओली वाटकिंस ने इंजरी टाइम में एकमात्र गोल किया। इस जीत से आर्सेनल मैनचेस्टर सिटी से पांच और विला से छह अंक आगे हो गया है। सिटी नए साल के दिन सदरलैंड खेलेगा।

लीग के अन्य मुकाबलों में चेल्सी ने बोर्नमाउथ के साथ घर पर 2-2 से ड्रॉ खेला। वहीं न्यूकैसल ने कमजोर बर्नले को 3-1 से हराया। जबकि मैनचेस्टर युनाइटेड को घर पर सबसे नीचे की टीम वाल्वरहैंप्टन के साथ 1-1 से ड्रा खेलना पड़ा। इसके अलावा संघर्ष कर रही वेस्ट हैम ने मेहमान ब्राइटन के साथ 2-2 से ड्रा खेला और एवर्टन ने जेम्स गार्नर और थियर्नो बैरी के एक-एक गोल की बदौलत नाटिंघम फारेस्ट को 2-0 से हराया।