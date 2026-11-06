ब्राजील में फुटबॉल का मैदान बना अखाड़ा, जमकर हुई मारपीट; मिले रिकॉर्ड 51 रेड कार्ड
ब्राजील में फुटबॉल का मैदान अखाड़ा बन गया, जब खिलाडियों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद रिकॉर्ड 51 रेड कार्ड दिखाए गए।
समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
साओ पाउलो, एपी । ब्राजील में अंडर-20 स्तर के एक राज्य स्तरीय फुटबाल मुकाबले में मारपीट के बाद 51 लाल कार्ड दिखाए गए जो इस खेल में सबसे अधिक लाल कार्ड दिखाए जाने का नया रिकार्ड हो सकता है। मिनास गेरैस राज्य की अंडर-20 चैंपियनशिप के दूसरे डिवीजन के सेमीफाइनल में रविवार को ममोरे ने उबरलांडिया को 3-1 से हराया।
43 खिलाड़ी और आठ टीम अधिकारियों को मिला रेड कार्ड
इस दौरान और मैच समाप्त होने के बाद कुल 43 खिलाड़ियों और आठ टीम अधिकारियों को मैदान से बाहर भेज दिया गया। गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड्स के अनुसार, पेशेवर फुटबाल मुकाबले में सबसे अधिक 36 लाल कार्ड दिखाए जाने का रिकार्ड है।
यह घटना 2011 में अर्जेंटीना के पांचवें डिवीजन में एटलेटिको क्लायपोल और विक्टोरियानो एरेनास के बीच खेले गए मैच में हुई थी। रविवार को हुए मुकाबले के रेफरी फर्नांडो पैट्रिक मोडेस्टो की मैच रिपोर्ट के अनुसार अंतिम गोल के बाद हुई मारपीट के कारण खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ सहित 48 लोगों को लाल कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेजा गया।
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