ब्राजील में फुटबॉल का मैदान बना अखाड़ा, जमकर हुई मारपीट; मिले रिकॉर्ड 51 रेड कार्ड

साओ पाउलो, एपी । ब्राजील में अंडर-20 स्तर के एक राज्य स्तरीय फुटबाल मुकाबले में मारपीट के बाद 51 लाल कार्ड दिखाए गए जो इस खेल में सबसे अधिक लाल कार्ड दिखाए जाने का नया रिकार्ड हो सकता है। मिनास गेरैस राज्य की अंडर-20 चैंपियनशिप के दूसरे डिवीजन के सेमीफाइनल में रविवार को ममोरे ने उबरलांडिया को 3-1 से हराया।

43 खिलाड़ी और आठ टीम अधिकारियों को मिला रेड कार्ड इस दौरान और मैच समाप्त होने के बाद कुल 43 खिलाड़ियों और आठ टीम अधिकारियों को मैदान से बाहर भेज दिया गया। गिनीज बुक आफ वर्ल्ड रिकार्ड्स के अनुसार, पेशेवर फुटबाल मुकाबले में सबसे अधिक 36 लाल कार्ड दिखाए जाने का रिकार्ड है।